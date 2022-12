Il fait des freinages volontaires à contresens rue de Vesoul et termine au poste

Dans la nuit du jeudi 15 décembre, les policiers ont interpellé un homme qui circulait à contresens de la circulation au niveau de la rue de Vesoul et s’amusait à faire des freinages au frein à main à une vitesse excessive. Alcoolisé, sous l’emprise de stupéfiants et circulant sans permis de conduire il a été placé en garde à vue.

Vers 23h30 ce jeudi 15 décembre, les policiers en patrouille on remarqué un conducteur d’une Renault Clio circulant à contresens de la circulation puis effectuant des freinages au frein à main avant de reprendre la route à une vitesse excessive.

Ils intimaient alors l’ordre au conducteur de s’arrêter et celui-ci obtempérait au niveau du 103 de la rue Battant. Contrôlé, l’homme de 29 ans était dépisté positif à l’alcool et après vérification, il s’avérait qu’il circulait également sans permis de conduire.

Interpellé et conduit au poste de police, le conducteur avait un taux de 0,50 mg/l à l’éthylomètre et son dépistage de stupéfiants se révélait positif à la THC et à la cocaïne. L’homme a été placé en garde à vue. L’affaire est toujours en cours.