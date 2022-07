Ils roulent à vélo avec plus de 950 kg de matériel pour jouer des spectacles en Franche-Comté…

Connaissez-vous la Vélo-Scène ? C’est un collectif bisontin de jeunes musiciens et musciennes professionnel-les, ingénieurs, artisans et autres cyclistes convaincus réunis autour de la conception puis la construction d’une scène itinérante dépliable, tractée par un vélo-tandem. La Vélo-Scène est en tournée à travers la Franche-Comté dont les deux prochains concerts sont prévus à Salins-les-Bains et Port Lesney.

Ils tirent tous leurs instruments, leur matériel de sonorisation, leurs bagages ainsi que leur plateau de scène à vélo grâce à des remorques et des sacoches. En tout, plus de 950 kg de matériel sont transportés de villes en villages de Franche-Comté. Et pour encore plus d’autogestion, le public pédale pendant les concerts sur un vélo-tandem générateur pour produire l'électricité nécessaire à l'amplification du spectacle.

"Atteindre des publics empêchés et éloignés des salles de spectacle"

Depuis 2019, la Vélo-Scène voyage l’été sur le territoire pour donner des concerts à la croisée de la musique classique, du jazz et de la chanson. "Ces tournées ont vocation à atteindre des publics empêchés et éloignés des salles de spectacles tout en ayant une empreinte environnementale minimale", explique le collectif dans un communiqué.

Les prochains rendez-vous

La Vélo-Scène est actuellement en tournée. Ses deux prochaines dates se dérouleront le 25 juillet à Salins-les-Bains (devant la Saline) puis le 27 juillet au Camping des Radeliers à Port Lesney.

Le concert est donné par de brillants musiciens venus de Bruxelles, Paris, Lyon et Besançon jouant habituellement pour de prestigieuses institutions et cherchant à faire sortir leur pratique des lieux réservés.