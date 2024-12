Ilyes Ghouil de Météo franc-comtoise, présentera en direct la météo dans Télématin ce jeudi

L’équipe de Télématin a récemment diffusé un reportage tourné aux côté sd’Ilyes et sa passion pour la météo. Le sujet a tellement plu à la présentatrice de l’émission Valérie Maurice, qu’elle a souhaité faire l’une de ses dernières chroniques météo en compagnie du jeune franc-comtois avant son départ de l’émission (congé sabbatique).

Un "honneur" pour le météorologue indépendant et surtout une "belle histoire" pour celui qui va pouvoir rencontrer en chair et en os "les personnes que je regarde à la télé depuis tout petit". Attendu dès 6h du matin à Paris ce jeudi 19 décembre, le Franc-Comtois a pris le train ce mercredi afin d’être à l’heure et surtout en forme pour l’émission.

En direct sur France 2 avec Valérie Maurice

Ilyes co-présentera le bulletin météo national de 7h35 en direct sur France 2 depuis le plateau de Télé Matin et donc aux côtés de Valérie Maurice. Une "belle expérience", pour le jeune homme qui s’est dit "un peu stressé mais sans plus" à l’idée de vivre cette belle aventure mais qui est déjà rompu à l’exercice après une première apparition dans LCI là encore pour présenter un bulletin météo en mars 2019.