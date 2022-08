Incendies dans le Jura : Gérald Darmanin à Arinthod

Le ministre de l'Intériuer Gérald Darmanin se rend ce mercredi 17 août 2022 dans le Jura en début d'après-midi pour un point de situation et une rencontre avec les pompiers.

Alors qu'une trentaine de pompiers restent mobilisés pour des opérations de surveillance et éviter toute reprise de feu, le ministre de l’Intérieur se rendra au centre d’incendie et de secours d’Arinthod afin de faire un point sur les incendie qui ont ravagé plus de 1.100 hectares de foret, principalemet dans le secteur de Vouglans.

Gérald Darmanin échangera notamment avec les sapeurs-pompiers, les élus locaux et les acteurs locaux engagés dans la lutte contre les incendies.

Samedi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot, le responsable local des pompiers, le préfet et la députée Danielle Brulebois (LREM), après la reprise des incendies. Le chef de l'Etat prévoit de réunir l'ensemble des acteurs des départements concernés, une fois les feux éteints, afin de réfléchir au "modèle de prévention et de lutte contre les incendies" en France