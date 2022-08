Instants Gourmands : plongeon dans le moyen-âge avec la cuisine du Calice Enchanté

Parmi les exposants des Instants Gourmands, le stand médiéval d’Eva et Michel, restaurateurs du Calice Enchanté propose aux passants de découvrir une cuisine authentique qui interpelle.

Remparts de château fort, bannières, costumes d’époque… le stand d’Eva Oberson et Michel Riedle ne passe pas inaperçu dans les allées de Granvelle lors des Instants Gourmands. Les deux Bisontins proposent d’y déguster leur cuisine médiévale composée de ragout, casse-croûte, terrines, planche de charcuterie et desserts.

Mais alors qu’est-ce que la cuisine médiévale ? Eva nous répond : « Il s’agit d’une cuisine équilibrée mais gourmande pleine de parfums et d’épices, assez différente de la cuisine européenne ». Eva tient également à en préserver l’authenticité en sélectionnant avec soin ses aliments : « je compose avec beaucoup de produits frais, locaux et de saison ». Exemple frappant avec le pain au levain, réalisé avec une farine qui provient d’un producteur travaillant uniquement sur une meule de pierre. La viande y a également sa place, « elle est généralement très fondante car elle mijote longtemps ».

Un ancêtre chevalier et une grand-mère cuisinière

La passion d’Eva est le fruit d’un savant mélange entre un ancêtre maître forgeron fait chevalier et une grand-mère cuisinière. La Bisontine a su conjuguer les deux pour en faire sa passion et la faire partager « c’est également pour les gens une façon de rentrer dans l’histoire par la petite porte ».

Des bières et vins médiévaux en dégustation

Pour les plus réticents, il est également possible grâce aux tickets dégustation des Instants Gourmands de goûter des bières et des vins de type Hypocrass, un vin médiéval aux épices recommandé par le médecin Hippocrate lui-même.

De l’avis d’un client, la cuisine médiévale est une belle découverte : « cela me donne même bonne conscience car il y a beaucoup de légumes et peu de féculent, également peu de gras, de sel et de sucre ».

Pour vous faire votre propre avis, le stand est à découvrir dans les allées des Instants Gourmands de Granvelle jusqu’au 28 août.