Isabelle Paquet en résidence au lycée Victor Hugo ou quand les objets racontent des histoires...

Du 17 au 21 février 2025, le lycée Victor Hugo de Besançon accueillera l'artiste Isabelle Paquet pour une résidence unique, financée par le dispositif Pass Culture. Malgré le gel récent de ce programme, l'établissement bénéficie des fonds déjà alloués pour offrir à ses élèves une expérience artistique et littéraire enrichissante.

Isabelle Paquet, comédienne, metteure en scène et autrice, est connue pour son intérêt profond pour la vie des objets. Après avoir intégré ces derniers dans ses créations théâtrales, elle leur donne aujourd'hui la parole à travers son projet "Ça bavarde les choses". Ce premier opus, publié aux Éditions Gros Textes et adapté en théâtre d'objets, explore les histoires que les objets peuvent raconter sur nous, leurs créateurs et utilisateurs.

Pour cette résidence, Isabelle Paquet se concentrera sur les objets qui voyagent avec nous, humains, tels que les sacs à dos, sacs à main, besaces, et autres accessoires. Elle animera des ateliers d'écriture dans différentes classes et interviewera les élèves, enseignants, et personnel du lycée pour recueillir les récits liés à ces objets.

Isabelle Paquet est la fondatrice de la Compagnie Chiloé, installée à la Friche artistique autogérée Lamartine à Lyon. Depuis 1997, cette compagnie se distingue par ses audaces artistiques et pédagogiques, offrant un espace de création et d'expression unique.

Cette résidence promet d'être une expérience immersive et créative, où les objets du quotidien deviendront les témoins de vies et d'histoires. Les élèves du lycée Victor Hugo auront l'opportunité de découvrir une nouvelle perspective sur les objets qui les entourent, tout en développant leurs compétences en écriture et en expression artistique.