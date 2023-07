J’ai goûté pour vous la première crème glacée vegan d’un restaurant à Besançon

Grâce à une cagnotte mise en ligne pendant quelques semaines, Orianne et Alexandre, les gérants de Veggie’s corner, ont pu s’offrir une machine réalisant des glaces à l’italienne 100% végétales. Depuis jeudi 27 juillet, il est désormais possible de terminer son repas sur une note glacée "cruelty free".

J’ai testé…

Après un copieux repas composé d’un hamburger et d’un cornet de frite, je me suis laissée tenter par l'un des desserts à la carte de ce jeudi midi. Pas de place pour une part de gâteau, mais pour un peu de glace, ça passe toujours. Je demande à Orianne de m’en servir une et elle m'annonce que je suis la première cliente à en commander une. Quel honneur.

Petit pot en carton, la petite cuillère en bois est plantée dans une crème glacée blanche... très appétissant !

Pour info, je n’avais que très rarement goûté de la glace végétale jusqu'à présent et la première cuillère est une vraie surprise : la texture, le goût, tout y est, direct. J’invite d’ailleurs la personne qui m’accompagne à goûter immédiatement. Au premier abord, j’ai cru déguster une glace au lait d’amande en raison de la grande douceur au palais, mais la gérante me corrige : ce dessert est conçu à base de lait de soja et de lait de coco. Pour celles et ceux qui pourraient imaginer que c'est une glace au goût de carton à la noix de coco, ce n'est pas du tout ça.

C'est vraiment très agréable, crémeux, savoureux et pas trop sucré. Je valide et je recommande à 100%.

Le prix pour un pot de glace : 5€, c’est le prix moyen pour deux boules dans un restaurant traditionnel et je pense qu’on a peu près cette quantité dans le pot.

Un patron pionnier du véganisme en France Pionnier du véganisme en France, c’est en 2009 qu’Alexandre, l’un des gérants de Veggie’s corner, fait le choix éthique de ne plus consommer ou utiliser de produits d’origine animale. Il a été l’un des acteurs de l’émergence du véganisme en France, en co-organisant ou en participant à la création de projets novateurs comme le Paris Vegan Day (premier salon vegan européen) ; le Gentle Gourmet (restaurant gastronomique vegan) ; la communauté VIP - Vegan In Paris (événements vegans)...

Tour à tour manager de salle, traiteur, chef et directeur de restaurant, Alexandre évolue dans le domaine de la restauration végétale depuis 2012. C’est lui qui supervise la cuisine et concocte les plats à la carte de Veggie’s Corner.

Où manger des glaces végétales à Besançon ?