Samedi 6 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Politique

Jean-Philippe Allenbach demande la levée du drapeau américain pour le 8 septembre à Besançon

Publié le 06/09/2025 - 14:00
Mis à jour le 04/09/2025 - 17:38

À l’approche des commémorations de la Libération de Besançon, prévues le 8 septembre, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, a adressé un mail à la maire de la ville concernant la présence du drapeau américain lors de la cérémonie.

conseil municipal, hotel de ville © Hélène Loget
conseil municipal, hotel de ville © Hélène Loget

Dans ce mail, il demande que le drapeau des États-Unis soit bien visible, ”notamment en façade de mairie”. Jean-Philippe Allenbach rappelle qu’”à la même occasion, [l’an dernier], il en avait été totalement absent alors que ce sont les Américains qui ont libéré la ville, avec l’aide des F.F.I. dont pour information, mon oncle Adrien Saulnier était le commandant sur la boucle de Besançon”.

Le président du Mouvement Franche-Comté établit également un parallèle avec d’autres initiatives municipales : ”Il s’agit de faire pour le drapeau américain tout comme vous l’avez fait pour le drapeau LGBT arboré dans toute la ville à l’occasion de la journée contre l’homophobie le 17 mai dernier.”

Publié le 6 septembre à 14h00 par Alexane
