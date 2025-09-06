Jean-Philippe Allenbach demande la levée du drapeau américain pour le 8 septembre à Besançon

À l’approche des commémorations de la Libération de Besançon, prévues le 8 septembre, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, a adressé un mail à la maire de la ville concernant la présence du drapeau américain lors de la cérémonie.

Dans ce mail, il demande que le drapeau des États-Unis soit bien visible, ”notamment en façade de mairie”. Jean-Philippe Allenbach rappelle qu’”à la même occasion, [l’an dernier], il en avait été totalement absent alors que ce sont les Américains qui ont libéré la ville, avec l’aide des F.F.I. dont pour information, mon oncle Adrien Saulnier était le commandant sur la boucle de Besançon”.

Le président du Mouvement Franche-Comté établit également un parallèle avec d’autres initiatives municipales : ”Il s’agit de faire pour le drapeau américain tout comme vous l’avez fait pour le drapeau LGBT arboré dans toute la ville à l’occasion de la journée contre l’homophobie le 17 mai dernier.”