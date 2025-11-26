Mercredi 26 Novembre 2025
Vesoul
Politique

Jordan Bardella enfariné à Vesoul, un mineur en garde à vue

Publié le 26/11/2025 - 08:37
Mis à jour le 26/11/2025 - 08:37

Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue mardi 25 novembre 2025 à Vesoul, suspecté d'avoir enfariné le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, venu visiter une foire agricole, a-t-on appris de source policière.

Jordan Bardella (archives) © RN
Jordan Bardella (archives) © RN

Il a été placé en garde à vue pour "outrage à personne chargée d'une mission de service public", M. Bardella étant par ailleurs député européen, a précisé à l'AFP cette même source.

En arrivant devant le stand de la Coordination rurale, il a été enfariné par un adolescent, lycéen à Vesoul. Les faits auraient été filmés par une de ses amis. "La foire de la Sainte-Catherine, à #Vesoul, est le symbole de cette France du travail et du terroir qui veut continuer à vivre" a publié, en fin d'après-midi sur X (ex-Twitter), le président du RN avec une vidéo le montrant en train de faire des selfies.

Sollicité, le parquet de Vesoul n'a pas répondu dans l'immédiat.

(AFP)

Publié le 26 novembre à 08h37 par Alexane
