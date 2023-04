Journée des quartiers à Besançon : les élus à la rencontre des habitants du 7 avril au 9 juin

Durant ces derniers mois, la maire accompagnée de l’équipe municipale sont allés à la rencontre des habitants de la Ville de Besançon afin d’échanger sur différentes thématiques les concernant.

Selon la Ville de Besançon, "ces rencontres sont l’occasion de présenter les actions portées par la municipalité au quotidien ainsi que les projets réalisés, à venir et envisagés. Les habitants peuvent également faire part de leurs interrogations et propositions."

Parmi les interrogations et propositions sur les thématiques : participation et citoyenneté, sécurité et tranquillité publique, santé et alimentation, éducation et jeunesse, solidarités et vie de quartier, espace public et urbanisme, culture et sports, écologie et transition énergétique, économie et commerce, mobilités, et tous les autres thèmes que les habitants estiment importants d’être abordés.

Le calendrier des journées des quartiers pour ces prochains mois :

Vendredi 7 avril Bregille - Près de Vaux

18h - Ecole Bregille Plateau

Vendredi 5 mai Rosemont - Saint Ferjeux - Grette Butte

18h - Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux, 1 avenue Ducat

Vendredi 26 mai Saint-Claude - Torcols - Chailluz

18h - Salle Arnoux, Complexe sportif des Torcols, 3 chemin des Torcols

Vendredi 9 mai Montrapon - Fontaine-Écu - Montjoux - Montboucons

18h - Espace Renée et Jules Rose, 8 rue Stendhal

Les prochaines rencontres restent à planifier, mais elles auront lieu jusqu’en septembre.