Sens
Politique Santé

Julien Odoul (RN) demande un centre de radiothérapie à Sens

Publié le 24/10/2025 - 17:09
Mis à jour le 24/10/2025 - 17:09

"Dans l’Yonne, les habitants sont plus susceptibles de mourir d’un cancer que la moyenne nationale", alerte Julien Odoul. Une situation directement liée "à la faiblesse de l’offre de soins dans le département". Avançant une inégalité territoriale, le député du Rassemblement National réclame un centre de radiothérapie à Sens. 

© Rassemblement national
© Rassemblement national

Contrairement à la chimiothérapie, accessible à Sens et à Auxerre, la radiothérapie "demeure concentrée à Auxerre" rappelle Julien Odoul. Les patients du nord du département doivent ainsi "parcourir de longs trajets vers Auxerre, Melun, Troyes, Montargis ou Paris".

Une "première inégalité territoriale"pour Julien Odoul qui en énonce une seconde : le retrait récent d’autorisations au Centre hospitalier de Sens obligeant désormais des malades à subir leurs interventions chirurgicales dans une clinique privée tout en s’acquittant des dépassements d’honoraires. Soit "une double rupture d’égalité" pour le député RN.

Le député rappelle que "le bassin de vie de Sens connaît une forte dynamique démographique" et dispose déjà d’un centre de dépistage et de la chimiothérapie. Pourtant, la radiothérapie y reste absente. Face à ce constat, Julien Odoul propose le déploiement d’un appareil de radiothérapie au Centre hospitalier de Sens via une autorisation inter-établissement : "C’est une solution techniquement crédible pour bâtir une filière complète de diagnostic et de traitement, garantissant aux habitants du nord de l’Yonne un accès direct et de proximité à ce soin vital, tout en renforçant l’attractivité de l’hôpital Gaston Ramon" conclut-il.

