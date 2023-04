Juliette Mairot revient Ã  l'ESBF et passe professionnelle

Arrivée du club de Marnay en Haute-Saône, Juliette a réalisé la quasi totalité de ses classes à l’ESBF, en passant par le pôle espoirs Bourgogne Franche-Comté et le centre de formation. Joueuse dotée d’un excellent QI handballistique, Juliette Mairot évoluait dernièrement en Nationale 1, et côtoyait l’équipe professionnelle avant d’être prêtée cette saison au Palente Besançon Handball pour sa dernière année de formation en Division 2.

Elle est tout de même restée au contact du club, sur certains entraînements du centre de formation et de l’équipe première.

Le club a estimé qu’elle avait su "relever un nouveau défi cette saison pour gagner en temps de jeu et en expérience". C’est donc tout naturellement qu’elle a paraphé son premier contrat professionnel pour deux saisons dans son club de coeur, soit jusqu’en 2025.

La tricolore de l’équipe de France de beach handball retrouvera le maillot rouge dès juillet pour former un trio avec Alizée Frécon-Demouge et Clarisse Mairot sur le poste de demi-centre.

"Je suis très heureuse de réintégrer pleinement le groupe de l’ESBF pour les deux années à venir. C’est une grande fierté de pouvoir signer mon premier contrat professionnel avec mon club de coeur, qui plus est aux côtés de ma soeur. J’espère vous voir nombreux, partenaires, supporters et bénévoles pour nous soutenir et porter les couleurs bisontines au plus haut niveau". Juliette Mairot - Future joueuse professionnelle de l’ESBF

"Juliette nous rejoint après une saison en prêt à Palente et les joutes de la Division 2. Elle a pu exprimer toutes ses qualités et a continué à progresser. Elle revient donc "au bercail" sans pour autant l’avoir complètement quitté, car elle a continué à avoir un entraînement avec l’équipe professionnelle par semaine et a pu bénéficier du travail physique et du suivi médical et socio-professionnel au même titre qu’une joueuse du centre de formation de l’ESBF. C’est dans la suite logique des choses que Juliette fera donc partie du groupe professionnel pour les deux prochaines saisons". Sébastien Mizoule - Entraîneur principal de l’ESBF