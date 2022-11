Jura : l'État organise une opération d'abandon simplifiée d'armes à feu

Du 25 novembre au 2 décembre 2022, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer organise une opération d’abandon simplifié d’armes à l’État, pilotée par le Service central des armes et explosifs (SCAE).

Si la France compte près de cinq millions de détenteurs légaux d’armes, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer estime qu’au moins deux millions de concitoyens détiendraient sans titre des armes, principalement de chasse ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales.

"La plupart de ces armes détenues illégalement sur le territoire national ont été acquises par héritage, le plus souvent sans connaître le cadre légal de détention. Par cette opération, nous voulons offrir à ces détenteurs de bonne foi la possibilité de s'en dessaisir simplement ou de les conserver légalement. L’opération d’abandon simplifié d’armes à l’Etat se déclinera sur tout le territoire métropolitain et dans certains territoires d’Outre-mer."

Dans le département du Jura, plusieurs sites de collecte seront mis en place afin de permettre aux habitants de restituer des armes dont ils souhaiteraient se séparer.

Ces restitutions d’armes et de munitions se feront sans formalités administratives auprès des policiers et gendarmes présents dans les douze communautés de brigade du département ainsi qu’au commissariat de police de Lons-le-Saunier, du 25 novembre au 2 décembre et de 9 heures à 17 heures.

La liste des lieux de dépôt est la suivante :

Brigade de gendarmerie – Orchamps : 51 Rue de la République – Orchamps

Brigade de gendarmerie – Salins-les-Bains : 7 Route de Blégny – Salins-les-Bains

Brigade de gendarmerie – Nozeroy : Rue de la Maréchaussée – Nozeroy

Brigade de gendarmerie – Champagnole : 1 Avenue Jean Jaurès – Champagnole

Brigade de gendarmerie – Hauts de Bienne : Morez 8A Avenue Louis Paget – Hauts de Bienne

Brigade de gendarmerie – Saint-Claude : 26 Avenue de la Gare – Saint-Claude

Brigade de gendarmerie – Arinthod : 1 Rue Jean Breuil – Arinthod

Brigade de gendarmerie – Saint-Amour : 2 Rue Lamartine – Saint-Amour

Brigade de gendarmerie – Bletterans : 1 Place du Colombier – Bletterans

Brigade de gendarmerie – Poligny : 8 Rue de l'Egalité – Poligny

Brigade de gendarmerie – Chaussin : 2 Rue du Docteur Briot – Chaussin

Brigade de gendarmerie – Dole : 38 Avenue Jacques Duhamel – Dole

Brigade de gendarmerie – Lons-le-Saunier : 51 Avenue Camille Prost – Lons-le-Saunier

Commissariat de police de Lons-le-Saunier : 6 avenue du 44e-Régiment-d'Infanterie – Lons-le-Saunier

Si les intéressés souhaitent conserver leurs biens, un agent de la préfecture sera également présent au commissariat de Lons-le-Saunier ou au point numérique de la préfecture afin d'aider à l'enregistrement des armes dans le système d’information sur les armes (SIA).

Les possesseurs d'armes sont invités par les autorités à ne pas les apporter lors de leurs déplacements dans ce cadre, et à se munir des pièces suivantes :

Une pièce d’identité ;

Un justificatif de domicile récent ;

Des photographies de bonne qualité de l’arme faisant l’objet de la demande de conservation, permettant de visualiser les différents marquages (marque, modèle, fabricant, calibre, longueur de l’arme, longueur du canon, et dans toute la mesure du possible, son numéro).

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, il sera possible de prendre rendez-vous via le 03.84.86.85.28 ou 03.84.86.84.30 pour une collecte à domicile.

Si vous disposez d’objets dangereux (munitions de guerre (obus, grenades), explosifs, munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm), il faudra également contacter la préfecture au 03.84.86.85.28 ou 03.84.86.84.30 pour organiser un enlèvement sécurisé.