La Base aérienne 116 remet un chèque au profit de la lutte contre le cancer

Le colonel Emmanuel Roux, commandant la base aérienne 116 de Luxeuil Saint-Sauveur a remis un chèque de 375,58 € au comité départemental haut-saônois de la Ligue contre le Cancer.

Cette somme a été récoltée grâce à la course/marche organisée sur la BA 116 le jeudi 24 octobre 2024, sans oublier la générosité du comité Tony Papin qui a contribué à ce don.

La Ligue contre le Cancer est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique créée en 1918. Elle est composée 103 comités départementaux présents sur le territoire national et en outre-mer. "Son action repose sur la générosité du public et sur l’engagement de ses bénévoles et salariés. Ses missions sont de favoriser la prévention et le dépistage, de participer à la recherche contre le cancer. Elle veille également à l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches, et participe à l’évolution des mentalités face au cancer", tient à rappeler la BA 116.