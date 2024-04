La Bourgogne-Franche-Comté, 5e région de France métropolitaine comptant le moins de licences sportives…

Sommes-nous sportifs en Bourgogne-Franche-Comté ? D’après l’Insee, la région n’arrive pas en tête… Elle compte toutefois, 426.000 licences sportives ont été délivrées en 2022.

"Les sports les plus pratiqués sont le football, l’équitation et le tennis. Deux tiers des licences sportives sont détenues par les hommes", est-il précisé par l’Insee qui indique que parmi les disciplines sportives, le football reste le sport le plus populaire pour les hommes, l’équitation pour les femmes. Le nombre de licences a diminué de 4 % entre 2017 et 2022.

Autre point relevé par l’Insee : plus de 80 % des licences sportives de Bourgogne-Franche-Comté sont liées à des fédérations olympiques.

Au niveau de l’âge des licenciés, l’institut note "qu’un jeune sur deux entre 5 et 14 ans et un sur quatre entre 15 et 19 ans détient une licence sportive dans la région". En cause ? Les parents qui "les incitent souvent à pratiquer une activité sportive", est-il précisé.

La question de l’accessibilité aux sports

L’Insee explique que son étude est également liée à l’’accessibilité aux différents sports : "La pratique sportive en club est un peu plus fréquente dans le Jura, où la proximité des chaînes montagneuses permet de pratiquer d’autres disciplines. Il en va de même pour la Côte-d'Or et le Doubs qui comptent de nombreux jeunes inscrits en club. Les autres départements sont plus ruraux avec moins d’équipements sportifs où qui sont, en outre, moins souvent à proximité", est-il indiqué par l’Insee.