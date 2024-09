Là Carte, le nouveau restaurant dans les locaux du FJT de La Cassotte

Bien connue dans le Grand Besançon pour ses services de cantine pour les enfants et de traiteur pour les plus grands, la SCOP Carte Blanche ouvre son restaurant : Là Carte !

À Besançon, au coeur du quartier des Chaprais, dans l'ancien restaurant du foyer des jeunes travailleurs de La Cassotte, retrouvez la cuisine artisanale en circuits courts de Carte Blanche ouverte à toutes et tous.

Pour marquer l'événement, ne manquez pas l'inauguration en famille, entre amis entre collègues, ce vendredi 13 septembre à partir de 16h.

Au programme :

- Pour s'amuser... Stand maquillage, photos souvenirs, fresques à peindre ensemble, blind test, jeux extérieurs (si la météo s'y prête), et bien d'autres surprises à venir...

- Pour danser... De 18h30 à 20h : "DJ TOUKO"?DJ Touko c'est le soleil après la pluie, les paillettes qui étincellent sur vos visages en festival, la tranche d'orange sanguine dans le spritz, bref vous l'aurez compris c'est de la musique qui rend content et fait bouger les bassins. Derrière ses platines il vous fera danser sur de la funk, du disco, des morceaux colorés en somme.?Il est dans la vie en plus d'être un super musicien, un super maraîcher, ce qui nous touche nous, restaurateurs, tout particulièrement.

De 20h30 à 22h : CONCERT DE "SEPT"

Sept , c'est de la chanson française à l'américaine, de la pop frenchy qui fait danser jusqu'au bout de la nuit. C'est surtout l'histoire de plusieurs copains qui ont décidé de créer un groupe il y a plus d'une décennie, et en parlant de décennie, l'album qui a conquis tous les cœurs est sorti il y a tout pile 10 ans. Il était donc indispensable de fêter ça. Ils se reforment exceptionnellement le temps d'une soirée pour nous faire kiffer, et vous n'imaginez pas la chance que l'on a de le recevoir chez nous pour l'inauguration !

- Pour se régaler...Pizza au feu de bois, Planches apéro de produits frais et locaux, gâteaux, crêpes

- Pour se désaltérer...Vin, bière artisanale, softs, cocktails maison...