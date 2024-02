La Citadelle rouvre ses portes le 10 février 2024

Après une fermeture annuelle d’un mois, la Citadelle rouvre ses portes ce samedi 10 février 2024 et propose une programmation culturelle variée durant les vacances de février pour petits et grands. À noter également, un nouveau calendrier d'ouverture avec une fermeture le lundi en basse saison.

Qui dit nouvelle année, dit nouveau calendrier d’ouverture de la Citadelle avec une fermeture au public les lundis en basse saison. Ci-après les différentes périodes d’ouverture :

du samedi 10 février au 31 mars inclus : 10 h à 17 h, tous les jours sauf le lundi

du lundi 1er avril au dimanche 30 juin inclus : 9 h à 18 h, tous les jours

du lundi 1er juillet au samedi 31 août inclus : 9 h à 19 h, tous les jours

du dimanche 1er septembre au jeudi 31 octobre inclus : 9 h à 18 h, tous les jours

du samedi 1er novembre au mardi 31 décembre inclus : 10 h à 17 h, tous les jours sauf le lundi

Le programme des vacances d'hiver

Pendant les vacances scolaires, la Citadelle a à cœur de proposer des visites thématiques du site mais aussi de ses musées, afin de faire découvrir aux petits comme aux grands, l’univers diversifié de ce site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Monument Vauban - Visite "la Citadelle au XVIIe siècle"

Plongez dans le Grand Siècle pour découvrir le règne de Louis XIV, la construction de la Citadelle et la vie quotidienne des troupes en passant par l’Espace Vauban et la chambrée de soldats.

Informations pratiques :

Dimanche 18 février à 14 h

Réservation le jour-même en billetterie.

Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.

Visite « découverte du Musée de la Résistance et de la Déportation



15 ans de réflexion, 3 ans de travaux, des espaces entièrement repensés, une nouvelle muséographie : accompagnés d’un guide, venez découvrir le nouveau musée et ses riches collections ; dont un fonds exceptionnel d’art en déportation.

Informations pratiques :

Les dimanches 11 février, 25 février et 10 mars, à 14 h 30

Du mardi au vendredi du 20 février au 1er mars, à 14 h 30

Réservation le jour-même en billetterie ou sur la billetterie en ligne.

Tarifs : 3.20 € adulte / 2.10 € enfant de 10 à 17 ans, en complément du billet d’entrée Citadelle.

Visite "autour de la table, histoires en partage"

Comment objets, archives et photographies deviennent-elles des collections ? Que nous racontent-ils des évènements dont ils furent les témoins ? Prenez place autour de la table et accompagnez l’équipe du musée à la rencontre des donateurs et la manière dont leurs mémoires familiales nourrissent notre histoire commune.

Informations pratiques :

Les dimanches 11 février et 10 mars, à 11 h 00

Réservation le jour-même en billetterie ou sur la billetterie en ligne.

Tarifs : 3.20 € adulte / 2.10 € enfant de 10 à 17 ans, en complément du billet d’entrée Citadelle.

Muséum - Visite – atelier "sur les traces du lynx boréal"

Avez-vous déjà croisé le lynx boréal, ce beau félin d'Europe ? Il est difficile à apercevoir et pourtant il laisse des traces de son passage. Sauriez-vous les reconnaître ? Venez apprendre la technique de moulage d'empreinte et découvrir l'histoire conté de l'un de ces voisins sauvages.

Informations pratiques :

Du mercredi au dimanche du 17 février au 3 mars, à 14 h 00 Réservation le jour-même en billetterie ou sur la billetterie en ligne.

Visite "le bestiaire du Muséum"

Sommes-nous si différents des autres êtres vivants qui peuplent cette planète ? Une question que le Muséum vous propose d'aborder au Naturalium, espace d'exposition dédié à la Biodiversité. Venez explorer la richesse de la nature par la découverte d'un échantillon des collections zoologiques, botaniques ou encore paléontologiques du Muséum d'histoire naturelle.

Informations pratiques :