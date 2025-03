La Classic Grand Besançon se fait une place parmi les grands

Reliant Besançon à Montfaucon pour un total de 168 km et 2268 m de dénivelé positif, la Classic Grand Besançon sera la première course du triptyque cyclisme attendu en avril avec le Tour du Jura et le Tour du Doubs. Plus de 120 coureurs issus de 7 nations différentes et représentant 20 équipes sont attendues le 18 avril sur la ligne de départ.

Les deux co-organisateurs de l’événement et frères dans la vie, Laurent et Didier Monrolin, ont présenté en conférence de presse ce mercredi 26 mars 2025 les nouveautés de cette édition 2025 de la Classic Grand Besançon.

La première est que l’épreuve, tout comme celle du Tour du Jura, a intégré cette année la coupe de France 2025 de cyclisme. Une "belle vraie preuve de reconnaissance" pour Laurent Monrolin qui a également annoncé que cela induisait un changement de diffuseur pour être "en adéquation avec le nouveau cahier des charges". La course sera donc retransmise en direct sur France TV mais surtout Eurosport max qui va ainsi permettre pour la première fois "une diffusion à l’international" s’est réjoui l’organisateur.

Jonas Vingergaard au départ ?

Autre belle et peut-être grosse surprise également, c’est la participation de l’équipe World Tour Visma-Lease a bike. Si l’équipe néerlandaise "ne viendra peut-être pas avec ses gros leaders", Didier Monrolin s’autorise toutefois à rêver… Récemment blessé après une chute sur Paris-Nice, Jonas Vinergaard, le double champion du Tour de France (2022 et 2023) "ne connaît pas son programme donc, on n’est pas à l’abri d’avoir une très très belle surprise" a-t-il évoqué.

En revanche, les organisateurs n’ont pas été en mesure d’annoncer la participation du Bisontin Romain Grégoire, préférant probablement s'aligner sur une course dont le profil lui correspond plus telle que l'Amstel Gold Race comme nous l’explique Laurent Monrolin dans notre vidéo.

Au total, 20 équipes représentant les trois divisions professionnelles seront présentes au départ le 18 avril prochain. En plus des néerlandais, quatre autres équipes World Tour ont inscrit la course à leur agenda, il s’agit de Arkea B&B Hotel, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale avec notamment le vainqueur de 2023 Victor Laffay et le local Clément Berthet et bien sûr l’équipe tenante du titre avec Lenny Martinez en 2024, la Groupama FDJ.

Le parcours

Quant au parcours, il atteindra un total de 168 km et 2268 m de dénivelé positif pour traverser quelques 45 communes du Grand Besançon avant une arrivée au belvédère de Montfaucon pour la 4e fois. Plus d’infos dans notre vidéo avec Didier Monrolin.

Principales difficultés :

Côte de Marchaux (470 m)

Côte d’Épeugney (464 m)

Côte de la Malate x2 (556 m)

Pour Laurent Monrolin, "il va falloir être fort pour trouver le vainqueur cette année". Pour avoir la réponse, rendez-vous le 18 avril 2025, au départ de la course vers 11h30 sur l’Esplanade des droits de l’homme à Besançon.

Reconnaissance

Plus tôt dans la matinée, une partie du parcours de la Classic Grand Besançon a été repérée par deux coureurs de la Groupama FDJ La Conti, Baptiste Grégoire, frère de Romain Grégoire et Eliott Boulet. Au départ du musée des Beaux-Arts, ils ont rapidement pris la direction du centre-ville avant de s’atteler à l’une des principales difficultés du parcours, la double montée de la Malate (556 m). S’ils ne prendront pas part à la course le 18 avril prochain, les deux coureurs ont tout de même pu prendre des indications sur le parcours en vue de donner quelques précieux conseils aux coureurs de l’équipe World tour qui seront quant à eux, bien présents au départ.

Infos +