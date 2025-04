Qui sont le coureurs qui participeront à la Classic Grand Besançon et au Tour du Jura 2025 ?

Alors que le comité d’organisation entame son sprint final avant le top départ de la Classic Grand Besançon Doubs, le 18 avril 2025 et du Tour du Jura , le 19 avril, les listes d’engagés provisoires sont désormais complètes.

Vingt formations dont cinq UCI WorldTeams, et non des moindres, ont confirmé leur participation aux deux premières courses du Triptyque franc-comtois.



Les quatre françaises Arkéa - B&B Hotels, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale Team et Groupama-FDJ, ainsi que la prestigieuse hollandaise Visma – Lease a Bike promettent un spectacle de très haut niveau sur les routes du Doubs et du Jura. Les effectifs UCI ProTeams de Uno-X Mobility et TotalEnergies seront également à surveiller de près.

Côté coureurs :

Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team), vainqueur d’étape sur le Tour de France 2023 et le Giro d’Italia 2021, vainqueur de la Classic Grand Besançon Doubs 2023 et 2e en 2022,

Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama - FDJ), meilleur grimpeur de la Vuelta a Espana en 2020, 10e du Tour de France 2023 et 8e en 2021, 3e du Tour du Jura 2023,



Cian Uijtdebroeks (Team Visma - Lease a bike), 8e de la Vuelta a Espana 2023, 5e du Tour d'Oman 2025, vainqueur du Tour de l'Avenir 2022,



Jesus Herrada (Cofidis), vainqueur d’étapes sur la Vuelta a Espana, vainqueur de la Classic Grand Besançon Doubs 2022 et du Tour du Doubs 2023,

Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility), vainqueur d’étapes sur le Tour de France, la Vuelta a Espana et le Giro d'Italia, vainqueur de l’Artic Race of Norway 2024 et de la Veneto Classic 2024,

devraient affoler le chrono au sommet de la Malate et du Mont Poupet, un an après les victoires de David Gaudu et Lenny Martinez.

Les chefs de file du cyclisme franc-comtois pourraient également tirer leur épingle du jeu, et notamment, Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), 2e de la Ruta del Sol 2025, 2e du Tour du Doubs en 2024, Fabien Doubey (TotalEnergies), vainqueur du Tour du Rwanda 2025, Théo Delacroix (St Michel - Preference Home - Auber93), vainqueur du Grand Prix de la Ville de Pérenchies 2024.

Si la Classic Grand Besançon Doubs a conservé son tracé de 2024, taillé pour les puncheurs, le Tour du Jura a tout pour sourire aux grimpeurs, avec un départ aux Forges de Fraisans et un final durci marqué par l’enchainement Côte de Chamoz - Mont Poupet.

Infos +

L’arrivée du Tour du Jura sera pour la première fois proposée aux cyclos amateurs, grâce à L’Expérience Tour du Jura by JuraFlore le matin de la course.