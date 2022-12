La France s’incline face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde de football, la déception dans les rues de Besançon

À l’heure des premières neiges, les regards se tournent vers les Montagnes du Jura où se déroulera La mythique Transju’ le week-end des 11 et 12 février 2023. A deux mois de l’événement, les inscriptions confirment un bel engouement avec déjà plus de 2.500 inscrits. Les organisateurs espèrent atteindre un nombre de plus de 4 500 participants, digne des grandes éditions de ce marathon des fondeurs.