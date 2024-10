La Grande Braderie d’automne de Besançon revient les 11 et 12 octobre 2024 !

PUBLI-INFO • La traditionnelle Grande Braderie de Besançon est de retour pour animer le centre-ville les vendredi 11 et samedi 12 octobre 2024. Cet événement incontournable accueillera plus de 200 commerçants, sédentaires et non sédentaires, qui proposeront une large gamme de produits à découvrir ou à redécouvrir.

Un fort ancrage en cœur de ville

Cette année, près de 60 % des exposants sont des commerçants bisontins, prêts à partager avec vous leurs meilleures affaires et créations. Un parcours braderie au cœur de la ville : Flânez dans les rues emblématiques du centre-ville pour faire des trouvailles exceptionnelles. La Grande Rue, la rue des Granges, la rue Moncey, la rue de la République, la rue Bersot, la rue Pasteur, la rue d’Anvers, la rue Morand ainsi que la place du 8 Septembre et la place Pasteur seront les points névralgiques de cette édition.

Le retour des créateurs

Comme chaque édition, retrouvez le marché « FAIT MAIN » sur la place

du 8 Septembre. Pendant deux jours, une quinzaine de créateurs et artisans locaux exposeront leurs œuvres uniques, 100 % faites à la main. Profitez de l’occasion pour découvrir le savoir-faire régional et soutenir les talents locaux !

À découvrir parmi ces créateurs :

SAKURA MOON ART avec Eloïse : Un univers poétique où de doux lapins gambadent dans des paysages féeriques, entre fleurs et étoiles.

avec Eloïse : Un univers poétique où de doux lapins gambadent dans des paysages féeriques, entre fleurs et étoiles. PETIT LOIR avec Sophie : Des vêtements et accessoires pour enfants, incluant des coffrets naissance, bavoirs, sacs et pochettes.

avec Sophie : Des vêtements et accessoires pour enfants, incluant des coffrets naissance, bavoirs, sacs et pochettes. MUDRA avec Zoé : Objets de décoration artisanaux conçus à partir de matériaux écoresponsables comme de magnifiques bougies ou encore des porte-savons.

avec Zoé : Objets de décoration artisanaux conçus à partir de matériaux écoresponsables comme de magnifiques bougies ou encore des porte-savons. SALUT SAVONS avec Valentine : Des savons artisanaux fabriqués en Franche-Comté, élaborés avec des ingrédients locaux pour prendre soin de votre peau.

Entre brocante et musique

Les amateurs de vintage et d’antiquités se donneront rendez-vous rue Morand, où brocanteurs et marchands exposeront des objets uniques : décoration, bijoux, tapis, friperie et même des vélos vintages !

En matière d’animation musicale, France Bleu Besançon, partenaire de la braderie, accompagnera cet événement avec une playlist spéciale diffusée dans les rues du centre-ville. Une ambiance festive et conviviale assurée !

Sécurité renforcée

Dans le cadre du plan Vigipirate « Alerte attentats », des contrôles de sacs pourront être effectués aléatoirement par nos agents de sécurité. Merci de privilégier des sacs légers et de vous abstenir d’amener des valises ou sacs encombrants. Des véhicules utilitaires de la concession Espace 3000, groupe Cassard Automobiles, seront également présents pour renforcer la sécurité sur place.

Hommage à monsieur Henri SERROR

L’Union des commerçants de Besançon, organisatrice de cette braderie d’automne, rend avec une grande émotion hommage à monsieur Henri SERROR, figure emblématique du commerce bisontin, qui nous a quittés le 28 août dernier. Avec son épouse Françoise et son fils Thomas, il a dirigé avec passion et dévouement les magasins La Marche du Temps et Madison, véritables institutions du centre-ville. Son dernier projet était la rénovation complète de La Marche du Temps. Commerçant emblématique du centre-ville bisontin, fidèle adhérent de l’UCB, nous savons à quel point la braderie du centre-ville est un événement qu’il appréciait tant, symbole de la vitalité et de la convivialité du centre-ville.

Pour l’UCB et tous les commerçants participants, son absence manquera à l’angle de la rue Bersot et de la rue des Granges, auprès de ses clients et de ses voisins-commerçants.

En reconnaissance de tout ce qu’il a apporté à notre ville, l’UCB a décidé de dédier cette édition d’automne de la braderie à sa mémoire.

Infos +

Grande braderie d’Automne à Besançon