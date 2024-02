La "Mission libération" recherche des enfants témoins des années 1944-1945

La Mission Libération invite les médias qui le souhaitent à relayer l’appel à témoignage des Français(e) pouvant raconter leur expérience de la libération sur le territoire français lorsqu’ils étaient enfants et à se rapprocher de la Mission Libération pour nouer des partenariats. Les témoins peuvent contacter directement la Mission à l’adresse de contact : contact@80ansliberation.fr

La Mission Libération a lancé en novembre 2023 un processus de labellisation des projets, rassemblant déjà plus de 1000 projets dans toute la France. Les projets labellisés seront répertoriés et cartographiés sur le site de la Mission Libération et sur les sites des préfectures concernées à l’échelle locale, afin d’avoir une vision d’ensemble des initiatives. Les porteurs de projet peuvent toujours soumettre leur candidature auprès du comité départemental de leur préfecture.

Pour rappel, le groupement d’intérêt public (GIP) Mission Libération est une structure interministérielle ; il a pour objet la préfiguration, l’organisation, et la promotion du programme commémoratif du 80e anniversaire des débarquements, de la Libération de la France et de la Victoire.

(Communiqué)