Musée de la Résistance : une collecte pour les 80 ans de la Libération de Besançon

Le 8 septembre 1944, après plus de quatre ans d’occupation allemande, la ville de Besançon est finalement libérée par les troupes américaines et les forces françaises de l’intérieur. 80 ans plus tard, le musée de la Résistance et de la Déportation, installé à la Citadelle, souhaite célébrer cet événement marquant de l’histoire de la ville. Pour cela, le musée est à la recherche de tous éléments (photos, archives, objets ou documents…) qui concernent la libération afin d'enrichir leur collection.

Pour toutes les personnes qui auraient des documents susceptibles d’intéresser le musée, vous pouvez écrire un mail à l’adresse email suivante : transmettre.mrdb@citadelle.besancon.fr