La Nuit du Droit : trois événements à Besançon, Dijon et Lons-le-Saunier le 4 octobre

Pour sa 4e édition, la "Nuit du Droit" sera organisée, comme chaque année depuis 2017, au soir du 4 octobre, jour du 64ème anniversaire de la Constitution de la Ve République.

La "Nuit du Droit" est une soirée dédiée au Droit dans la région Bourgogne-Franche Comté, comme partout en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Dans la région, plus de six institutions ouvriront leurs portes dans trois villes :

Besançon : audience fictive où avocats, magistrats et universitaires bisontins inverseront leurs rôles le temps d’un procès imaginaire. De 19 à 21 heures, au 30 rue Charles Nodier. Réservation conseillée à : greffe.ta-besancon@juradm.fr

Dijon : ciné-débat sur le thème du droit et de l’environnement. Accès libre, dans la limite des places disponibles, de 18 à 20 heures au cinéma Olympia, avenue Maréchal Foch ;

Lons-le-Saunier : événement consacré à la "justice criminelle", qui inclura des ateliers thématiques, un forum métiers, une audience de cours d’assises fictive et un ciné-débat avec la projection du film "Les choses humaines" d’Yvan Attal. Accès libre, dans la limite des places disponibles, de 17 à 22 heures, 11 rue pasteur pour la manifestation et à la cinémathèque des 4C, 7 rue des Cordeliers pour la projection (20 heures).

Ces trois événements sont organisés respectivement par le tribunal administratif de Besançon, par le tribunal judiciaire, le tribunal administratif, le barreau et la faculté de droit, sciences économique et politique de Dijon et par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

La "Nuit du Droit", c’est quoi ?

Créée en 2017 à l’initiative de Laurent Fabius, président du conseil constitutionnel, la "Nuit du Droit" est un événement culturel qui vise à sensibiliser le grand public aux principes et aux métiers du droit et de faire tomber les murs entre les citoyens et les professionnels du droit. Depuis 2018, cette initiative est désormais partagée et mise en œuvre par de nombreuses institutions qui créent le droit, qui l’enseignent et qui l’appliquent.