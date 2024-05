“La question n’est pas uniquement la défense des droits, mais aussi leur promotion” (Amnesty International)

Du 17 au 20 mai 2024, l’hôtel de Ville de Besançon accueille l’exposition "We want to break free*". Elle sera ensuite déplacée à la médiathèque Pierre Bayle jusqu’au 1er juin. Sébastien Tüller, responsable de la commission orientation sexuelle et identité de genre d’Amnesty International, nous en parle…

Amnesty International a inauguré l’exposition militante pour défendre et promouvoir les droits des personnes LGBTI+. Pour rappel, à l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie qui se tient ce vendredi, le Collectif 17 mai, dont l'association Nouvel Esprit, organise cette année encore une marche militante samedi 18 mai à Besançon.

"La question n’est pas uniquement la défense des droits, mais aussi la promotion des droits. Nous voyons bien que malgré toutes les avancées législatives, de visibilité et de représentations, le nombre de violences et de discriminations augmente (…) ll reste encore beaucoup de choses à faire pour mieux lutter contre les préjugés et les idées reçues", explique Sébastien Tüller, responsable de la commission orientation sexuelle et identité de genre d’Amnesty International

Une intervention au lycée Pergaud de Besançon

Jeudi 16 mai, Amnesty International s’est déplacé au lycée Pergaud à Besançon afin d’aller à la rencontre de 500 jeunes de première pour évoquer les droits des personnes LGBTI+.

"Ce type d’intervention doit se multiplier. Il faut que l’Education national mette les moyens éduquer, sensibiliser et donner des clés de compréhension pour éviter ces violences", précise Sébastien Tüller.

(Plus d’informations dans la vidéo)

* We Want to break free : Nous voulons nous libérer.