La Région Bourgogne-Franche-Comté officialise les délégations des vice-présidents

Parmi les membres de l’exécutif, on note l’arrivée de quatre nouveaux membres et donc le départ de quatre autres, ainsi que la reconduction de la plupart des vice-président avec parfois de nouvelles délégations.
Les nouveaux venus
- 2e vice-président : Nabia Hakkar-Boyer (Franche-Comté)
Tourisme, évaluation des politiques publiques, déontologie et éthique
Conseillère régionale sous Marie-Guite Dufay, la Bisontine Hakker-Boyer remplace Patrick Ayache (Franche-Comté) à la délégation dédiée au Tourisme.
- 6e vice-présidente : Myriam Chiappa-Kiger (Franche-Comté)
Ressources humaines, dialogue social
La conseillère municipale et communautaire de Montbéliard remplace Océane Godard et récupère la délégation d’Hicham Boujilat désormais en charge des sports.
- 10e vice-présidente : Françoise Tenenbaum (Bourgogne)
Formations sanitaires et sociales, handicap, santé
La conseillère municipale de la ville de Dijon également vice-président de Dijon Métropole succède à la Belfortaine Sandra Iannicelli.
- 15e vice-président : Bertrand Veau (Bourgogne)
Culture et Patrimoine
Le maire de Tournus (Saône-et-Loire) succède à Nathalie Leblanc, la conseillère municipale d’opposition à Chalon décédée en juillet 2024.
Les vice-présidents reconduits
- 1er vice-président : Monsieur Eric Houlley (Franche-Comté)
Cohésion territoriale, concertation avec les territoires et les usagers, politique de la ville, ruralités, parcs naturels, CPER et CPIER.
Premier changement notable, autrefois 7e vice-président, monsieur Houlley, l’élu de Haute-Saône devient cette fois premier v-p en lieu et place de Michel Neugnot et conserve sa délégation.
- 3e vice-président : Patrick Molinoz (Bourgogne)
Europe et relations internationales, export, numérique et intelligence artificielle
- 4e vice-présidente : Stéphanie Modde (Bourgogne)
Transition écologique, climat et énergie, biodiversité, économie circulaire, eau.
- 5e vice-président : Nicolas Soret (Bourgogne)
Finances, achats, développement économique, économie sociale et solidaire, emploi
- 7e vice-président : Michel Neugnot (Bourgogne)
Mobilités, transports et infrastructures, affaires générales
- 8e vice-présidente : Isabelle Liron (Bourgogne)
Formation professionnelle des demandeurs d'emploi, mutations économiques et dialogue social territorial
- 9e vice-président : Christian Morel (Franche-Comte)
Agriculture, viticulture, agroalimentaire
- 11e vice-président : Willy Bourgeois (Franche-Comté)
Lycées et alimentation, offre de formation, apprentissage, orientation
Willy Bourgeois récupère la délégation d’Océane Godard.
- 12e vice-présidente : Sarah Persil (Franche-Comté)
Jeunesse, vie associative, citoyenneté et démocratie participative
- 13e vice-président : Hicham Boujilat (Bourgogne)
Sports
- 14e vice-présidente : Laëtitia Martinez (Bourgogne)
Enseignement supérieur, recherche et innovation, égalité réelle et laïcité
Les vice-présidents sortants
- Patrick Ayache (Franche-Comté)
Ex v-p en charge du tourisme, de l’attractivité, de la Région et de la promotion des terroirs. Il avait fait part de sa volonté de ne pas se représenter à la vice-présidence de la région.
- Nathalie Leblanc (Bourgogne)
Ex v-p en charge de la culture et du patrimoine.
- Océane Charret-Godard (Bourgogne)
Ex v-p en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation.
- Sandra Iannicelli (Franche-Comté)
Ex v-p en charge des formations sanitaires et sociales et de l’accompagnement des personnes handicapées.