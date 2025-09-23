Mardi 23 Septembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

La Région Bourgogne-Franche-Comté officialise les délégations des vice-présidents

Publié le 23/09/2025 - 16:29
Mis à jour le 23/09/2025 - 16:25

Suite à l’assemblée élective du 5 septembre dernier, la Région Bourgogne-Franche-Comté, une nouvelle équipe de vice-président s’est constituée autour de la nomination du nouveau président Jérôme Durain. La Région a communiqué ce mardi 23 septembre, la liste officielle des vice-présidents et les délégations dont ils ont désormais la charge. 

© Capture écran Region Bourgogne Franche-Comté
© Capture écran Region Bourgogne Franche-Comté

Parmi les membres de l’exécutif, on note l’arrivée de quatre nouveaux membres et donc le départ de quatre autres, ainsi que la reconduction de la plupart des vice-président avec parfois de nouvelles délégations.

Les nouveaux venus 

  • 2e vice-président : Nabia Hakkar-Boyer (Franche-Comté)

Tourisme, évaluation des politiques publiques, déontologie et éthique

Conseillère régionale sous Marie-Guite Dufay, la Bisontine Hakker-Boyer remplace Patrick Ayache (Franche-Comté) à la délégation dédiée au Tourisme. 

  • 6e vice-présidente : Myriam Chiappa-Kiger (Franche-Comté)

Ressources humaines, dialogue social

La conseillère municipale et communautaire de Montbéliard remplace Océane Godard et récupère la délégation d’Hicham Boujilat désormais en charge des sports.  

  • 10e vice-présidente : Françoise Tenenbaum (Bourgogne)

Formations sanitaires et sociales, handicap, santé

La conseillère municipale de la ville de Dijon également vice-président de Dijon Métropole succède à la Belfortaine Sandra Iannicelli.

  • 15e vice-président : Bertrand Veau (Bourgogne)

Culture et Patrimoine

Le maire de Tournus (Saône-et-Loire) succède à Nathalie Leblanc, la conseillère municipale d’opposition à Chalon décédée en juillet 2024. 

Les vice-présidents reconduits

  • 1er vice-président : Monsieur Eric Houlley (Franche-Comté)

Cohésion territoriale, concertation avec les territoires et les usagers, politique de la ville, ruralités, parcs naturels, CPER et CPIER.

Premier changement notable, autrefois 7e vice-président, monsieur Houlley, l’élu de Haute-Saône devient cette fois premier v-p en lieu et place de Michel Neugnot et conserve sa délégation. 

  • 3e vice-président : Patrick Molinoz (Bourgogne)

Europe et relations internationales, export, numérique et intelligence artificielle

  • 4e vice-présidente : Stéphanie Modde (Bourgogne)

Transition écologique, climat et énergie, biodiversité, économie circulaire, eau. 

  • 5e vice-président : Nicolas Soret (Bourgogne)

Finances, achats, développement économique, économie sociale et solidaire, emploi

  • 7e vice-président : Michel Neugnot (Bourgogne)

Mobilités, transports et infrastructures, affaires générales

  • 8e vice-présidente : Isabelle Liron (Bourgogne)

Formation professionnelle des demandeurs d'emploi, mutations économiques et dialogue social territorial

  • 9e vice-président : Christian Morel (Franche-Comte)

Agriculture, viticulture, agroalimentaire

  • 11e vice-président : Willy Bourgeois (Franche-Comté)

Lycées et alimentation, offre de formation, apprentissage, orientation

Willy Bourgeois récupère la délégation d’Océane Godard.

  • 12e vice-présidente : Sarah Persil (Franche-Comté)

Jeunesse, vie associative, citoyenneté et démocratie participative

  • 13e vice-président : Hicham Boujilat (Bourgogne)

Sports

  • 14e vice-présidente : Laëtitia Martinez (Bourgogne)

Enseignement supérieur, recherche et innovation, égalité réelle et laïcité

Les vice-présidents sortants 

  • Patrick Ayache (Franche-Comté)

Ex v-p en charge du tourisme, de l’attractivité, de la Région et de la promotion des terroirs. Il avait fait part de sa volonté de ne pas se représenter à la vice-présidence de la région.

  • Nathalie Leblanc (Bourgogne)

Ex v-p en charge de la culture et du patrimoine.

  • Océane Charret-Godard (Bourgogne)

Ex v-p en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation. 

  • Sandra Iannicelli (Franche-Comté)

Ex v-p en charge des formations sanitaires et sociales et de l’accompagnement des personnes handicapées. 

délégation region bourgogne franche-comte vice-président

Publié le 23 septembre à 16h29 par Elodie Retrouvey
