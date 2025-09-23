La Région Bourgogne-Franche-Comté officialise les délégations des vice-présidents

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Suite à l’assemblée élective du 5 septembre dernier, la Région Bourgogne-Franche-Comté, une nouvelle équipe de vice-président s’est constituée autour de la nomination du nouveau président Jérôme Durain. La Région a communiqué ce mardi 23 septembre, la liste officielle des vice-présidents et les délégations dont ils ont désormais la charge.

Parmi les membres de l’exécutif, on note l’arrivée de quatre nouveaux membres et donc le départ de quatre autres, ainsi que la reconduction de la plupart des vice-président avec parfois de nouvelles délégations.

Les nouveaux venus

2e vice-président : Nabia Hakkar-Boyer (Franche-Comté)

Tourisme, évaluation des politiques publiques, déontologie et éthique

Conseillère régionale sous Marie-Guite Dufay, la Bisontine Hakker-Boyer remplace Patrick Ayache (Franche-Comté) à la délégation dédiée au Tourisme.

6e vice-présidente : Myriam Chiappa-Kiger (Franche-Comté)

Ressources humaines, dialogue social

La conseillère municipale et communautaire de Montbéliard remplace Océane Godard et récupère la délégation d’Hicham Boujilat désormais en charge des sports.

10e vice-présidente : Françoise Tenenbaum (Bourgogne)

Formations sanitaires et sociales, handicap, santé

La conseillère municipale de la ville de Dijon également vice-président de Dijon Métropole succède à la Belfortaine Sandra Iannicelli.

15e vice-président : Bertrand Veau (Bourgogne)

Culture et Patrimoine

Le maire de Tournus (Saône-et-Loire) succède à Nathalie Leblanc, la conseillère municipale d’opposition à Chalon décédée en juillet 2024.

Les vice-présidents reconduits

1er vice-président : Monsieur Eric Houlley (Franche-Comté)

Cohésion territoriale, concertation avec les territoires et les usagers, politique de la ville, ruralités, parcs naturels, CPER et CPIER.

Premier changement notable, autrefois 7e vice-président, monsieur Houlley, l’élu de Haute-Saône devient cette fois premier v-p en lieu et place de Michel Neugnot et conserve sa délégation.

3e vice-président : Patrick Molinoz (Bourgogne)

Europe et relations internationales, export, numérique et intelligence artificielle

4e vice-présidente : Stéphanie Modde (Bourgogne)

Transition écologique, climat et énergie, biodiversité, économie circulaire, eau.

5e vice-président : Nicolas Soret (Bourgogne)

Finances, achats, développement économique, économie sociale et solidaire, emploi

7e vice-président : Michel Neugnot (Bourgogne)

Mobilités, transports et infrastructures, affaires générales

8e vice-présidente : Isabelle Liron (Bourgogne)

Formation professionnelle des demandeurs d'emploi, mutations économiques et dialogue social territorial

9e vice-président : Christian Morel (Franche-Comte)

Agriculture, viticulture, agroalimentaire

11e vice-président : Willy Bourgeois (Franche-Comté)

Lycées et alimentation, offre de formation, apprentissage, orientation

Willy Bourgeois récupère la délégation d’Océane Godard.

12e vice-présidente : Sarah Persil (Franche-Comté)

Jeunesse, vie associative, citoyenneté et démocratie participative

13e vice-président : Hicham Boujilat (Bourgogne)

Sports

14e vice-présidente : Laëtitia Martinez (Bourgogne)

Enseignement supérieur, recherche et innovation, égalité réelle et laïcité

Les vice-présidents sortants

Patrick Ayache (Franche-Comté)

Ex v-p en charge du tourisme, de l’attractivité, de la Région et de la promotion des terroirs. Il avait fait part de sa volonté de ne pas se représenter à la vice-présidence de la région.

Nathalie Leblanc (Bourgogne)

Ex v-p en charge de la culture et du patrimoine.

Océane Charret-Godard (Bourgogne)

Ex v-p en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation.

Sandra Iannicelli (Franche-Comté)

Ex v-p en charge des formations sanitaires et sociales et de l’accompagnement des personnes handicapées.