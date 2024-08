La Région, toute l’année aux côtés des lycéens et de leur famille !

PUBLI-INFO • Les lycées publics de Bourgogne-Franche-Comté occupent 1.400 bâtiments pour une surface avoisinant les 2,3 millions de m². Ils sont le lieu et l'outil de travail de plus de 3.000 agents régionaux. Pour son patrimoine, la Région s’est fixé trois enjeux prioritaires : accueillir les élèves en toute sécurité, veiller à la sobriété énergétique, adapter les locaux aux besoins de la pédagogie. Sans oublier le bien-être des lycéens qui y étudient, y mangent et y dorment…

Modernisation, transition écologique et énergétique

La Région investit massivement dans ses établissements. La modernisation des établissements, les réfections ou les constructions d’internats et de cantines, la transition écologique et énergétique est aujourd’hui plus que jamais au cœur des investissements. Toutes les opérations, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de réhabilitations, prennent en considération le label BBC.

La transition écologique est aussi au cœur de plusieurs actions régionales : label « Ecolycée » -plus d’une centaine d’établissements engagés-, intégration du bio et du local dans les restaurants scolaires, lutte contre le gaspillage alimentaire…

Soutien au pouvoir d’achat et gratuité

La collectivité maintient plus que jamais sa politique volontariste pour soutenir le pouvoir d’achat des familles, notamment celles qui en ont le plus besoin : gratuité des ressources pédagogiques et équipements professionnels, prêt gratuit d’ordinateurs portables, aides sociales pour la restauration et l’hébergement, fonds d’urgence pour les familles en difficulté…

La Région transporte près de 130.000 élèves au quotidien vers les lieux de cours, dont 40.000 lycéens, et ce gratuitement pour la grande majorité d’entre eux.

Des financements conséquents

La Région consacre aussi une enveloppe budgétaire conséquente pour promouvoir la culture et la citoyenneté à travers des dispositifs encourageant la lecture, la découverte des arts, du cinéma, du spectacle vivant, du journalisme, et d’autres actions initiées par les établissements pour faire des lycées des lieux où se forment des citoyens éclairés et curieux. Elle dote les établissements d’outils pédagogiques innovants (ENT, casques virtuels pour la découverte des métiers…).

8 départements et plus de 105.000 jeunes

Elle offre enfin aux jeunes la possibilité de profiter de centaines de réductions chez les commerçants et organismes partenaires en utilisant la carte Avantages Jeunes.

Plus de 105.000 jeunes, inscrits dans les établissements publics ou privés sous contrat des huit départements, bénéficient des interventions de la Région, pensées avant tout pour que chacun puisse vivre pleinement ses années lycée !

Infos +

Pour aller plus loin sur les actions du Conseil Régional en faveur des lycéens et de leurs familles