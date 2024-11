L’Adie Bourgogne Franche-Comté recherche 15 bénévoles

Pour toutes celles et ceux qui cherchent une façon de mobiliser leurs compétences pour contribuer au développement de leur territoire, tout en vivant une expérience humaine enrichissante auprès de créateurs d’entreprise locaux accompagnés par l’Adie BFC, l’association lance un appel à bénévoles à l’occasion de la Journée Internationale des bénévoles et des volontaires. 15 bénévoles sont activement recherchés dans la région Bourgogne Franche-Comté.

Accompagner des personnes dans leur projet professionnel

Être bénévole à l’Adie, c’est avant tout participer à une aventure solidaire qui permet à des personnes en situation de précarité de donner vie à leur projet en créant leur propre emploi et leur propre entreprise locale. Parce que de plus en plus de personnes en France ont envie de créer leur entreprise, mais que beaucoup en sont encore empêchés par manque de moyens, de réseau ou d’informations ; l’Adie recherche des bénévoles afin d’accompagner les candidats dont les projets n’ont pas accès aux financements, dans la création de leur entreprise. Ces petits entrepreneurs locaux peuvent aussi bien être des commerçants sur les marchés, des créateurs de bijoux, des esthéticiens, des restaurateurs, des réparateurs de téléphones portables ou de machines à coudre, des agriculteurs, des tatoueurs, des chauffeurs VTC, des organisateurs d’événements…

Pas de profile type…

Les profils des bénévoles recherchés sont très divers et il n’y a pas de profil type. La création d’entreprise fait appel à une grande variété de compétences, c’est pourquoi l’Adie accueille des bénévoles de toute expérience et savoir-faire, qu’ils soient professionnels de la banque, du marketing, de la communication, de la comptabilité, du droit, de l’administratif et de tout autre secteur, en activité ou à la retraite, étudiants ou eux-mêmes créateurs d’entreprise…

"Les bénévoles de l’Adie sont un rouage essentiel dans notre organisation"

Pour Angèle Mignonac, directrice de l’Adie Bourgogne Franche-Comté, ”les bénévoles de l’Adie sont un rouage essentiel dans notre organisation. Ils accompagnent, conseillent et soutiennent un très grand nombre de personnes que nous accompagnons sur le chemin parfois ardu de l’entrepreuneuriat.” Elle explique qu’”ils offrent leur soutien inconditionnel et limitent le sentiment d'isolement tant vécu par les entrepreneurs” et se dit persuadée que ”sans eux, sans leur implication au quotidien, leur dynamisme, beaucoup d’entre elles baisseraient les bras et n’iraient pas jusqu’au bout de leurs projets.”

À propos de l’Adie :

L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. Depuis plus de 30 ans, son réseau de spécialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive. Dans ses 195 antennes et 320 permanences qui couvrent tout le territoire national, ses 850 salariés et 1.200 bénévoles ont financé et accompagné plus de 27.800 entrepreneurs en 2023.

L’Adie Bourgogne Franche-Comté, en 2023, a financé 907 personnes habitant la région pour un montant total de 4,99 M€ de microcrédits soit une hausse de +8% par rapport à 2022.

Infos +