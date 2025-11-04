L’Alpage, un nouveau restaurant spécialisé dans les fondues suisses…

Situé au 52 Faubourg Rivotte à Besançon, l’Alpage a pris la place de l’enseigne "Lulu Muc et le Lapin". Pris d’assaut, le restaurant a ouvert le 15 octobre 2025, soit deux jours avant la date prévue… Au menu ? Fondue suisses, plateaux de charcuterie, salade et poulpe pour les audacieux…

Après le restaurant le Boccaccio, rue Bersot et plus récemment la Guinguette de la Gare d’Eau, Xavier Gualano s’est lancé dans une nouvelle aventure, celle d’ouvrir un restaurant spécialisé dans les fondues suisses (une fondue franc-comtoise est également proposée).

Pourquoi ? C’est une histoire de famille… Le Chalet du Cervin, situé dans la même rue, avait été ouvert par son frère et sa compagne, originaire de Suisse. À l’époque, elle avait eu l’idée de proposer une fondue traditionnelle helvétique. Le couple avait ensuite finalement succombé à l’appel des montagnes en repartant en Suisse.

Afin de faire perdurer les choses, Xavier, a choisi de proposer ce que l’on voit communément sous le nom de "moitié-moitié" en Suisse. Le chef mélange ainsi du vacherin fribourgeois et du gruyère de 23 mois d’affinage.

La légèreté du vacherin

La fondue à l’ail, affichée au prix de 22 euros, respecte ses promesses. Onctueuse et goûtue, elle parait moins lourde que la traditionnelle Franc-Comtoise… "C’est le vacherin qui allège le tout. Le gras remonte moins, la fondue est plus digeste", confie Xavier.

On retrouvera également des fondues au vin jaune, au champagne ou encore aux morilles et à la truffe (et vin jaune-morille pour les gourmands).

Une déco tout droit venue des chalets de montage

Dès que l’on passe le pas de la porte, on entre dans un chalet de montage. Le bois est bien présent, du sol au plafond. La vaisselle est en harmonie, on se sent dans un chalet d’alpage. Un petit train électrique fait le tour de la salle du fond.

Une petite épicerie pour la gourmandise

Enfin, une petite épicerie complète le tout avec des bricelets, biscuits typiques suisses, ou encore les très connues meringues de Gruyère (elles sont également utilisées dans un dessert du chef). Le petit + ? Les produits sont à moitié prix pour les clients du restaurant…

Infos +

L’Alpage, 52 Faubourg Rivotte à Besançon