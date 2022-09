L’association 60 000 Rebonds crée une antenne à Besançon et cherche des bénévoles

L’association "60 000 Rebonds" se développe en Bourgogne-Franche-Comté et recherche des coachs et des parrains pour développer son antenne située à Besançon. Les objectifs de l'association : "favoriser la réinsertion économique d’entrepreneurs ayant fait face au dépôt de bilan de leurs sociétés et faire évoluer le regard sur l’échec".