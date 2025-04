L’atelier du Bélieu; une association destinée au réemploi et au recyclage

L’association "L’Atelier du Bélieu", dédiée au réemploi et au recyclage, lance une invitation à tous les habitants des Communautés de communes du Plateau du Russey et du Val de Morteau, le 21 mai 2025, à 18h 30, à la salle des fêtes de Russey...

L’association vise à investir dans la gestion des déchets et à promouvoir des solutions de réemploi au service de l'emploi et de l’environnement. Elle compte développer plusieurs activités dont: recyclerie, matériauthèque, textile, projets culturels , réparations et bien plus encore.

Pour l’association, le nom choisi reflète leur ancrage local, leur histoire tout en évoquant les diverses activités qu’elle compte développer. “Ensemble, nous pouvons réduire notre empreinte écologique et contribuer à un avenir plus durable pour nos communes tout en favorisant l’emploi local, l’économie circulaire et l’insertion”: affirme-t-elle dans un communiqué.

Les habitants qui ont participé à la création de l’Atelier en choisissant son nom, sur les réseaux sociaux, par voie de vote, sont invités à rejoindre l’initiative, afin de découvrir les projets, de rencontrer les membres fondateurs et de devenir adhérents.

L’assemblée générale constitutive se tiendra le 21 mai 2025.

Association L'atelier du Bélieu