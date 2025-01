Le BesAC dominé par Andrézieux

Mardi soir au palais des sports et face à une équipe experte dans l'art défensif intensif, le BesAC s'est pris les pieds dans le tapis et est tombé de haut après une série de 5 victoires sur les 6 derniers matches.

N1 : BesAC - SCABB Andrézieux : 66 - 87 (18-17, 13-24, 25-29, 10-17)

Jamais en mesure de rivaliser, le BesAC a été dominé par des adversaires très bien organisés et qui ont récité le basket qui leur permet de tutoyer le haut du classement.

Très vite devant, le dauphin Andrézieux menait déjà de 10 points à la pause, avant d'enfoncer le clou dans le 3e quart-temps en s'offrant un break substantiel consécutif à un 16-2. Une gifle qui voyait le BesAC largué à 22 longueurs (57-35, 23e).

Le mal semblait fait, même si Quentin Hanck et les siens réagissaient pour revenir à 10 points en fin de 4e quart-temps (76-66, 35e). Mais insuffisant pour espérer rivaliser. La preuve, Andrézieux s'offrait une nouvelle et dernière période de nette domination pour finalement l'emporter : 87-66.

"Pas assez dans le combat"

Assurément le BesAC est tombé dans le piège tendu par son adversaire de la Loire : faire déjouer et imposer un faux rythme. Un plan de jeu gagnant.

Au terme des débats, Laurent Kleesfsta, le coach bisontin ne pouvait que constater les dégâts : "Andrézieux était plus fort que nous. J'avais prévenu, mais on n'a pas été suffisamment dans le combat que ce soit en défense ou en attaque. On a manqué d'énergie, d'agressivité. C'est là que nous avons perdu ce match. Peut-être qu'après notre belle série de fin 2024, on s'y est cru trop vite ". Tout est dit. Nul n'est besoin d'autre commentaire.

Face à un adversaire qui a imposé son rythme, sans être jamais brillant, mais toujours sérieux dans ses standards, cette défaite à domicile voit le BesAC être rétrogradé d'un rang au classement, passant au profit de Saint-Vallier de la 7e à la 8e place.

Une soirée à très vite oublier avant le déplacement de cette fin de semaine à Orchies, un autre client de la division derrière son joueur star, Joe Burton... Là encore, la tâche s'annonce rude pour les Bisontins.

Les marqueurs

BesAC : Kovac 13, Hanck 11, Jubenot 9, Boyer 8, Eliezer-Vanerot 8, Falzon 7, Djedje 6, Magassa 4, Pouye

SCABB Andrézieux : Bouteille 17, Hyenne 14, Sidibé 12, Alain 11, Dufeal 10, Cucherat 9, Montout 7, Shungu 4, Tronel 3

(avec communiqué)