Le BesAC gagne son combat face à Lorient

Nationale 1 : (phase 2) : BesAC - Lorient 76-72 (26-21, 19-23, 18-15, 13-13)

Cette victoire, le BesAC est allée la chercher avec beaucoup de volonté et de détermination dans un match qui avait tourné en un véritable combat au fil des minutes et qui est resté indécis jusque dans les derniers moments du money-time.

Derrière un super Ben Kovac (23 pts) et avec ces deux points empochés, le BesAC qui a ainsi retrouvé des couleurs, se maintient en tête de la Poule basse de N1 et semble, à 10 matchs du terme du championnat, en position favorable pour le maintien, avec notamment 3 victoires de mieux que le club premier relégable.

Le coach Laurent Kleefstra savourait au terme de ce véritable bras de fer qui a fini par tourner en faveur de Besançon : " Il nous la fallait cette victoire, on l'a fait ! Je suis fier de mes joueurs car ils ont su réagir. On savait qu'il fallait forcer cette équipe bretonne à jouer sur demi-terrain et ne pas la laisser courir. Le plan de jeu a été respecté. Pour preuve : on les laisse à 72 pts ". Mais Laurent Kleefstra se voulait pourtant mesuré : " On ne va pas pavoiser. En gagnant contre Lorient, on a fait encore une étape qui peut nous mener au maintien. Il faudra encore en faire d'autres. Mais cette victoire nous a redonné une partie de notre confiance ".

Prochain match, vendredi 21 mars à Fougères et prochain match à domicile, le mardi 25 mars (20h) au Palais des sports contre le Pôle France et les meilleurs espoirs du basket français.

Les marqueurs

BesAC : Kovac 23, Hanck 14, Pouye 13, Eliezer 8, Falzon 5, Djedje 4, Jubenot 3, Boyer 3, Magassa 3.

Lorient : Vitale-Boiteux 23, Lobela 13, Solear 11, Payen-Boucard 9, Robin 4, Dohou 4, Franceschi 3, Mondésir 3, Prost 2.

Les résultats et le classement

(Communiqué)