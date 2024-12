Le BesAC n’a pu renverser le leader havrais

Le BesAC a joué les yeux dans les yeux face au Havre, le leader du championnat de N1 et parfois a même réussi à le bousculer. Mais les Bisontins ont fini par lâcher prise et perdre de six petits points (84-76) samedi 30 novembre 2024 au palais des sports de Besançon.

Nationale 1 : Besançon - STB Le Havre : 76-84 (23-22, 20-20 11-19, 22-23).

Dommage car il y avait probablement moyen d'aligner une troisième victoire d'affilée et d'ajouter un sixième succès au compteur général.

Le première mi-temps avait notamment laissé espérer une toute autre tournure des évènements, lorsque le BesAC flamboyant a mené de 8 pts (34-26, 15e), pourtant sans jamais pouvoir mieux enfoncer le clou.

Le Havre prend les commandes

Puis survint le 3e quart-temps qui ne fut pas de la même veine avec seulement 11 points marqués. De quoi laisser la conduite des opérations à la formation normande qui ne quittera plus la tête de la course jusqu'à la fin. Il est vrai qu'au retour des vestiaires, Le Havre avait singulièrement durci sa défense.

Certes, en fin de match, le BesAC est revenu titiller son royal adversaire mis sous pression (71-69, 73-71,37e). Insuffisant toutefois pour renverser la vapeur et faire basculer le sort du match. Le Havre empochait sa 12e victoire en 14 matches et le BesAC enregistrait sa 9e défaite en autant de rencontres.

Trop de balles perdues

À l'issue des débats, le coach local, Laurent Kleeftsra soulignait certes le très bon contenu affiché lors des 20 premières minutes. Mais il mettait aussi le doigt là où ça fait mal : " On a globalement laissé l'adversaire prendre trop de rebonds offensifs (15). Par ailleurs, on a encore perdu trop de balles (18) et on s'est montré très, trop maladroits sur la ligne des lancers avec un très mauvais 47,6 % de réussite (10/21) ". Autant de paramètres qui ont fini par peser. " Avant ce match, j'avais dit qu'il fallait être à 100 % pour pouvoir prétendre faire tomber le Havre et on ne l'a pas été " soulignait encore avec une certaine déception le technicien bisontin.

La suite du championnat verra le BesAC se déplacer dans le Vaucluse pour passer d'un extrême à l'autre : après Le Havre leader, voici Avignon lanterne rouge. Ce sera vendredi prochain pour un match qu'il faudra absolument gagner pour ne pas risquer de mettre trop les pieds dans la zone rouge de fin de classement…

Les marqueurs

BesAC : Kovac 17, Saounera 17, Djedje 11, Pouye 9, Jubenot 7, Falzon 7, Boyer 6, Eliezer-Vanerot 2, Magassa.

Le Havre : Awich 15, Sambé 15, Cayol 13, Ndoye 12, Wright 12, Bassumba 6, Desseignet 6, Marius 5, Nebot, Mensah.

(Communiqué)