Le BesAC prêt à se surpasser contre Orchies

Assurément un gros morceau que le BesAC va devoir affronter sans son capitaine Quentin Hanck, victime d'une fracture à un doigt contre Loon Plage et qui va devoir subir une opération avec une indisponibilité évaluée de six à huit semaines. Ce qui ne va pas faciliter les choses.

Aussi Laurent Kleefstra, en fonction de l'effectif à sa disposition, va-t-il opérer quelques nécessaires adaptations de positionnement dans le jeu. " C'est un rude morceau qui va nous être opposé. Orchies, c'est vraiment du très lourd avec un axe très fort meneur - pivot représenté par Yanick Blanc et le fameux Joe Burton. Cette équipe nordiste est très portée sur du jeu d'attaque et de relance. Par ailleurs, défensivement, elle est très agressive et dans l'intensité. À ce propos deux chiffres sont éloquents : Orchies intercepte en moyenne 11 ballons et provoque 21 pertes de balle chez ses adversaires " explique le coach bisontin.

Des arguments à faire valoir

D'où des consignes de grande vigilance et de grande rigueur données à sa troupe sur les séances de préparation, depuis le retour du déplacement à Andrézieux. Malgré la différence de statut entre les deux équipes, le BesAC ne s'alignera pas ce vendredi en victime désignée.

D'autant que la troupe bisontine a aussi bien des arguments à faire valoir. Et pas des moindres. Capable de défendre en variant les systèmes, elle possède de l'autre côté du terrain des qualités d'adresse représentées par le pivot Calvin Jubenot auteur d'un super début de saison (19,2 pts et 5,2 rebonds), l'ailier Ben Kovac (17,6 pts), le poste 4 Aaron Falzon toujours prompt à dégainer, un Thibault Boyer qui apporte bien sa contribution, l'agressivité de Dahaba Magassa. Avec de plus l'impact défensif dans la peinture du super puissant Landry Djedje et l'envie, la fougue des deux jeunes meneurs Idrissa Pouye et Claudien Eliezer-Vanerot.

Pour compléter son effectif, Laurent Kleefstra pourra aussi compter sur ses jeunes joueurs "maison" : Théo Maillot dont ce sera le retour même s'il n'est pas encore à 100 % de ses moyens, et les très jeunes Ange Buzer et Timeo Mercet-Guyot.

Voilà donc posées les données de ce match qui non seulement sera placé sous le parrainage de la Ville de Besançon, premier partenaire du BesAC, mais se jouera aussi dans le cadre d'Octobre Rose.

Un match agrémenté d'animations pleines de surprises. Sachant qu'avec le soutien plein et massif de ses supporters prompts à enflamment le palais, la plus belle d'entre elles pourrait être une 4e victoire du BesAC.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Buzer, Kovac, Magassa, Maillot, Mercet-Guyot, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

(Communiqué)