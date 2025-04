Le BesAC régale face à Toulouse et fait un grand pas vers le maintien

Au terme d’un match très abouti, le BesAC est parvenu à enregistrer une nouvelle victoire (87-68) aux dépens de Toulouse vendredi 4 avril 2025 au gymnase des Montboucons. Un succès qui permet de repousser le club de Haute-Garonne à 4 points au classement et de s’offrir de très bonnes chances de maintien à six matchs du terme de la saison.

Nationale 1 (Phase 2) : BesAC - Toulouse 87-68 (20-12, 22-27, 26-10, 19-19)

Il suffisait de constater la joie, le bonheur de cette équipe bisontine en fin de match pour comprendre toute l'importance de ce succès. Quand il a mené de 14 points lors du deuxième quart-temps, on a pu penser que le BesAC allait l'emporter facilement. Mais Toulouse qui s'était mis en mode défensif agressif avait freiné l'élan de la troupe de Laurent Kleefstra pour revenir à trois longueurs à la pause (42-39) et même opérer un rapproché à 1 point au retour des vestiaires (42-41). Une fois encore, après avoir nettement mené, le BesAC allait-il lâcher prise et se mettre en difficulté, voire pire ?

Un break substantiel

C'est alors qu'en resserrant beaucoup plus sa défense et en trouvant du rythme en attaque, les Bisontins faisaient pencher la balance de leur côté. Une première fois en réussissant un 9-0 (51-41). Puis en surfant sur une belle réussite derrière l'arc grâce à Ben Kovac à deux reprises puis grâce à Idrissa Pouye et Quentin Hanck, entré en jeu malgré sa blessure à un genou. Les locaux avaient de nouveau effectué un break substantiel (65-47, +18).

Dès lors, le BesAC qui jouait bien collectivement au basket des deux côtés du terrain ne lâchait plus sa proie, au point de s'échapper très nettement au score (82-53, + 29, 36e). Un régal pour le public et un enfer pour des Toulousains KO debout. Le match était cette fois ficelé malgré quelques soubresauts d'un adversaire qui finissait par s'avouer vaincu. Le BesAC venait de signer là l'un des matches référence de sa saison.

"Le maintien ? Je pense qu'on y est presque"

Sur la feuille de statistiques, on retiendra quelques chiffres, autant de preuves de la domination locale : les 11/27 à 3 pts (40,7 %), les 9 rebonds offensifs qui ont conduit à 11 points sur 2es chances, les 22 passes décisives pour seulement 9 balles perdues (fait rare cette saison), les 13 interceptions qui ont conduit à inscrire 14 pts en contre-attaques. A mettre aussi en exergue, les 120 d'évaluation collective contre 63 pour Toulouse.

Au milieu de ses joueurs, Laurent Kleefstra, le coach du BesAC ne cachait pas sa joie à l'issue de ce match : "On fait ce qu'il fallait en termes d'intensité, d'agressivité, de rythme et de concentration. Cette victoire nous fait le plus grand bien. Le maintien ? Je pense qu'on y est presque. Mais il faut enfoncer le clou et aller jusqu'au bout".

Prochaine étape vendredi 11 avril à Poissy où le BesAC aimerait bien prendre sa revanche du match aller, puis à domicile le mardi 15 avril au palais des sports contre Angers.

Les marqueurs :

BesAC : Kovac 24, Pouye 21, Jubenot 10, Eliezer-Vanerot 8, Hanck 6, Magassa 6, Djedje 6, Boyer 4, Falzon 2, Maillot, Buzzer.

Toulouse : Gana 14, Aygalenq 14, Butler 11, Ona Embo 10, Ouattara 8, Jean 5, Gottin 4, Imboua 2.

(Communiqué)