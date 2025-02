Le BesAC vainqueur à Boulogne, mais versé en Poule basse

Compagnons dans la vie et coéquipiers du Team Vercors Isère, Victor Lovera et Juliette Ducordeau ont tous les deux remporté la Transjurassienne, ce dimanche 9 février à La Darbella (domaine nordique de la Station des Rousses). Malgré un parcours réduit en raison des conditions d’enneigement, la plus grande course de ski de fond en France fut encore une belle fête populaire, dans la tradition et le plus pur esprit de la Transju’.