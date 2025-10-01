Mercredi 1 Octobre 2025
Besançon
Jeunesse Santé

Le bus de la CPAM qui informe les jeunes sur leur santé fait escale au campus

Publié le 01/10/2025 - 14:59
Mis à jour le 01/10/2025 - 14:55

Lancé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sur les routes de France depuis 2022, le bus "Mes tips santé" a pour la première fois fait étape dans le Doubs. Ce mercredi 1er octobre 2025, les étudiants et lycéens bisontins ont ainsi pu bénéficier de conseils en termes de santé, de prévention et de droits à travers des animations ludiques sur le campus universitaire de la Bouloie à Besançon. 

Bus
© Élodie R.
Bus
Jeu de l'oie. © Élodie R.
Bus
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
Invasion IST : une borne d'arcade inspirée du célèbre jeu
Quiz. © Élodie R.
© Élodie R.
Tips roulette. © Élodie R.
Village santé. © Élodie R.
Séance de Pilates. © Élodie R.
© Élodie R.
1/15 - Bus "mes tips santé" de la CPAM. © Élodie R.
2/15 - © Élodie R.
3/15 - Bus "mes tips santé" de la CPAM. © Élodie R.
4/15 - Jeu de l'oie. © Élodie R.
5/15 - Bus "mes tips santé" de la CPAM. © Élodie R.
6/15 - © Élodie R.
7/15 - © Élodie R.
8/15 - © Élodie R.
9/15 - Invasion IST : une borne d'arcade inspirée du célèbre jeu "space invaders". © Élodie R.
10/15 - Quiz. © Élodie R.
11/15 - © Élodie R.
12/15 - Tips roulette. © Élodie R.
13/15 - Village santé. © Élodie R.
14/15 - Séance de Pilates. © Élodie R.
15/15 - © Élodie R.

Flanqué de ses couleurs tapantes roses et bleues, le bus "mes tips santé" ne passe pas inaperçu sur le parking du "Live" où il s’est installé ce mercredi. Mais attirer le regard et piquer la curiosité des étudiants qui passent par là, c’est justement l’objectif des équipes de la CPAM qui souhaitent, par ce moyen, aller à la rencontre des jeunes. 

Et plutôt que les discours moralisateurs ou ennuyeux, les équipes mettent l’accent sur une approche ludique via des jeux, des quiz et des expériences interactives utiles qui suscitent le dialogue et se montrent parfois marquantes. 

Tips roulette. © Élodie R.

"Chaque activité est pensée pour déclencher une prise de conscience sur un sujet parfois tabou, tout en restant accessible et attractive" précise la CPAM. D’ailleurs pour la responsable du service partenariat et marketing de la CPAM du Doubs, "il reste encore du travail à mener chez les jeunes en matière de prévention", précise Jessie Rignanese. L’utilisation du préservatif "pourtant aujourd’hui gratuit en pharmacie pour les jeunes de moins de 26 ans" est en baisse, la faute probablement à "l’insouciance et à un manque d’information". D’où l’intérêt de "venir à la rencontre des 16-25 ans" car "c’est dès maintenant que le capital santé s’entretient" insiste Jessie Rignanese. 

Invasion IST : une borne d'arcade inspirée du célèbre jeu "space invaders". © Élodie R.

Avec le bus, des animations permettent donc d’insister sur les risques d’IST grâce à une borne d’arcade inspirée du célèbre jeu "space invaders", de sensibiliser les jeunes aux troubles de l’audition grâce à un test d’audition ou encore de les informer sur leurs droits et démarches au moyen d’une roue à tourner avec la "Tips roulette". 

Informer ne signifie pas ennuyer

D’autres animations visent également à sensibiliser les jeunes sur les risques de la consommation de stupéfiants et les nombreux bénéfices de l’activité physique tels que le quiz santé, le Prev’pong une sorte de "beer pong" où il faut viser les gobelets en portant un masque qui simule les troubles visuels liés à la consommation d’alcool et/ou de drogue, le jeu de l’oie ou encore des simulations des risques grâce à des casques de réalité virtuelle.

Prev'pong : une sorte de "beer pong" où il faut viser les gobelets en portant un masque qui simule les troubles visuels liés à la consommation d’alcool et/ou de drogue. © Élodie R.

D’autant que pour l’occasion, la CPAM s’est associée au CROUS Bourgogne-Franche-Comté afin de proposer, à l’aide des partenaires locaux de l’université, un village santé et des activités ludiques et bonnes pour la santé. 

Des animations sportives et ludiques

Aussi ce mercredi, en plus des animations proposées habituellement par le bus, le service des sports de l’université Campus Sports, propose par exemple des sessions de pilates et de relaxation méditative pour coller parfaitement au thème du "bien-être et du prendre soin de soi". 

Village santé. © Élodie R.

Le village santé regroupe quant à lui des stands sur les thèmes de la santé générale mais également sur la santé sexuelle, mentale et dentaire. D’autres encore proposent un focus sur le bien-être, l’estime de soi, la diététique ou encore les équipements menstruels. Au cours de la journée, la CPAM espère accueillir entre 500 et 600 jeunes. 

Publié le 1 octobre à 14h59 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

