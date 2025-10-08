Mercredi 8 Octobre 2025
Besançon
Jeunesse Loisirs

L'Unicef modifie ses permanences à Besançon

Publié le 08/10/2025 - 15:35
Mis à jour le 08/10/2025 - 15:06

Les permanences de l’Unicef à Besançon sont modifiés, nous indique-t-on ce 8 octobre 2025

© unicef
© unicef

Les permanences actuelles ont lieu le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 11h à 14h. Pour rappel, les coordonnées sont :

  • SALLE 13
  • CENTRE PIERRE MENDEZ FRANCE
  • 3. RUE BEAUREGARD
  • 25000. BESANCON
  • TEL (répondeur) : 09 53 66 51 45

Des bénévoles recherchés

L'Unicef à Besançon recherche des bénévoles réguliers pour des actions comme : la Sensibilisation aux Droits des enfants, le prix littéraire Unicef ou encore l'information sur les réseaux sociaux... L'association recherche également des bénévoles ponctuels pour des animations lors des diverses manifestations, fêtes, spectacles ... (CIDE, journée de l'eau)

Infos +

L’antenne bisontine d’Unicef se trouve au 3 rue Beauregard. Il est possible de les joindre au 09 53 66 51 45, ou avec l’adresse mail unicef25@unicef.fr

Publié le 8 octobre à 15h35 par Hélène L.
