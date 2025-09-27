Samedi 27 Septembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Loisirs
La recette du week-end

Le chef Cédric Burtin signe un dessert vegan deux étoiles à la pomme et à la noisette...

Publié le 27/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 25/09/2025 - 16:47

Au cœur du Moulin de Martorey, en Saône-et-Loire, le restaurant Cédric Burtin célèbre la maturité de son terroir avec un dessert 100 % végétal autour de la pomme et de la noisette. Une création nette et précise qui prolonge la démarche engagée du Chef, doublement étoilé au Guide Michelin.

© DR
© DR
1/2 - © DR
2/2 - © DR

Crumble léger (cazette), compote de pomme vanillée, brunoise crue/cuite mêlée de kiwi, sorbet pomme foisonné au Pacojet, crème pâtissière à la noisette (au lait végétal), lamelles de Granny Smith confites au jus, sauce pomme – poivre de Timut, fleurs en chocolat au lait d’avoine : un jeu de textures et d’acidulés, sans lactose, qui condense un parti-pris végétal.

Ingrédients

Pour le crumble :

  • Cassonade : 20 g
  • Farine : 20 g
  • Poudre d’amandes : 15 g
  • Poudre de cazette : 5 g
  • Huile de pépins de raisins : 12 g
  • Fleur de sel : 0,6

Pour la compote de pomme :

  • Pommes : 3 pièces
  • Sucre : 20 g
  • Vanille : 1/3 gousse
  • Eau : 10 g

Pour la brunoise pomme cuite/crue et kiwi :

  • Pommes : 1 pièce
  • Kiwi : 1 pièce
  • Sorbet pomme
  • Eau : 200 g
  • Sucre : 100 g
  • Dextrose : 25 g
  • Gomme de caroube : 3 g
  • Purée de pomme : 300 g

Pour la crème pâtissière noisette

  • Lait de noisettes : 250 g
  • Sucre : 40 g
  • Amidon de maïs : 10 g
  • Pâte de noisettes : 50 g

Les lamelles de pommes

  • Pommes Granny Smith : 1 pièce
  • Jus de Granny Smith : 100 g

Pour la sauce pomme – poivre de Timut :

  • Jus de pomme : 100 g
  • Sucre : 10 g
  • Poivre de Timut : 1 g
  • Agar-agar : 0,4 g

Décor :

  • Fleurs en chocolat au lait d’avoine 

Étapes de la recette :

Le crumble :

  • Mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homogène.
  • Émietter sur plaque et cuire 10 min à 170 °C.

La compote :

  • Tailler les pommes en dés.
  • Mettre en casserole avec le sucre, la vanille et l’eau.
  • Laisser compoter à feu doux en remuant.
  • Mixer puis réserver au réfrigérateur.

La brunoise :

  • Tailler les pommes en brunoise.
  • Faire revenir la moitié pour les attendrir (jeu de textures).
  • Ajouter la brunoise de kiwi et amalgamer avec un peu de compote.

Le sorbet pomme :

  • Chauffer l’eau, ajouter le sucre et la gomme de caroube (mélangés au préalable).
  • Porter à ébullition puis verser sur la purée de pommes.
  • Mixer, réserver 4 h min au réfrigérateur, congeler, puis passer au Pacojet pour foisonner.

La crème pâtissière noisette :

  • Porter le lait de noisette à ébullition, ajouter sucre et amidon.
  • Faire épaissir en fouettant.
  • Incorporer la pâte de noisettes.
  • Réserver au froid et lisser au fouet avant usage.

Les lamelles de pommes :

  • Tailler à la mandoline des lamelles fines de Granny Smith.
  • Mettre sous vide avec le jus de Granny.
  • Cuire vapeur 85 °C – 3 min, puis réserver au froid.

La sauce pomme – Timut :

  • Chauffer une partie du jus de pomme et infuser le poivre de Timut 10 min.
  • Chinoiser, ajouter l’agar-agar mélangé au sucre, porter à ébullition.
  • Verser sur le reste du jus et réserver au froid. Mixer avant utilisation.

Le décor :

  • Couler des petites fleurs en chocolat au lait d’avoine à l’aide de chablons.

Le montage :

  • À l’emporte-pièce, disposer les lamelles de pomme intercalées.
  • Au fond : crumble.
  • Ajouter la brunoise, puis une quenelle de sorbet.
  • Pocher quelques points de crème noisette et de compote.
  • Finir avec segments de pommes, billes de kiwi et poudre de vanille (vanille séchée mixée).

Bon appétit !

© DR

cédric burtin chef étoilé dessert guide michelin la recette du week-end pomme

Publié le 27 septembre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

