Le chef Cédric Burtin signe un dessert vegan deux étoiles à la pomme et à la noisette...

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Au cœur du Moulin de Martorey, en Saône-et-Loire, le restaurant Cédric Burtin célèbre la maturité de son terroir avec un dessert 100 % végétal autour de la pomme et de la noisette. Une création nette et précise qui prolonge la démarche engagée du Chef, doublement étoilé au Guide Michelin.

Crumble léger (cazette), compote de pomme vanillée, brunoise crue/cuite mêlée de kiwi, sorbet pomme foisonné au Pacojet, crème pâtissière à la noisette (au lait végétal), lamelles de Granny Smith confites au jus, sauce pomme – poivre de Timut, fleurs en chocolat au lait d’avoine : un jeu de textures et d’acidulés, sans lactose, qui condense un parti-pris végétal.

Ingrédients

Pour le crumble :

Cassonade : 20 g

Farine : 20 g

Poudre d’amandes : 15 g

Poudre de cazette : 5 g

Huile de pépins de raisins : 12 g

Fleur de sel : 0,6

Pour la compote de pomme :

Pommes : 3 pièces

Sucre : 20 g

Vanille : 1/3 gousse

Eau : 10 g

Pour la brunoise pomme cuite/crue et kiwi :

Pommes : 1 pièce

Kiwi : 1 pièce

Sorbet pomme

Eau : 200 g

Sucre : 100 g

Dextrose : 25 g

Gomme de caroube : 3 g

Purée de pomme : 300 g

Pour la crème pâtissière noisette

Lait de noisettes : 250 g

Sucre : 40 g

Amidon de maïs : 10 g

Pâte de noisettes : 50 g

Les lamelles de pommes

Pommes Granny Smith : 1 pièce

Jus de Granny Smith : 100 g

Pour la sauce pomme – poivre de Timut :

Jus de pomme : 100 g

Sucre : 10 g

Poivre de Timut : 1 g

Agar-agar : 0,4 g

Décor :

Fleurs en chocolat au lait d’avoine

Étapes de la recette :

Le crumble :

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Émietter sur plaque et cuire 10 min à 170 °C.

La compote :

Tailler les pommes en dés.

Mettre en casserole avec le sucre, la vanille et l’eau.

Laisser compoter à feu doux en remuant.

Mixer puis réserver au réfrigérateur.

La brunoise :

Tailler les pommes en brunoise.

Faire revenir la moitié pour les attendrir (jeu de textures).

Ajouter la brunoise de kiwi et amalgamer avec un peu de compote.

Le sorbet pomme :

Chauffer l’eau, ajouter le sucre et la gomme de caroube (mélangés au préalable).

Porter à ébullition puis verser sur la purée de pommes.

Mixer, réserver 4 h min au réfrigérateur, congeler, puis passer au Pacojet pour foisonner.

La crème pâtissière noisette :

Porter le lait de noisette à ébullition, ajouter sucre et amidon.

Faire épaissir en fouettant.

Incorporer la pâte de noisettes.

Réserver au froid et lisser au fouet avant usage.

Les lamelles de pommes :

Tailler à la mandoline des lamelles fines de Granny Smith.

Mettre sous vide avec le jus de Granny.

Cuire vapeur 85 °C – 3 min, puis réserver au froid.

La sauce pomme – Timut :

Chauffer une partie du jus de pomme et infuser le poivre de Timut 10 min.

Chinoiser, ajouter l’agar-agar mélangé au sucre, porter à ébullition.

Verser sur le reste du jus et réserver au froid. Mixer avant utilisation.

Le décor :

Couler des petites fleurs en chocolat au lait d’avoine à l’aide de chablons.

Le montage :

À l’emporte-pièce, disposer les lamelles de pomme intercalées.

Au fond : crumble.

Ajouter la brunoise, puis une quenelle de sorbet.

Pocher quelques points de crème noisette et de compote.

Finir avec segments de pommes, billes de kiwi et poudre de vanille (vanille séchée mixée).

Bon appétit !