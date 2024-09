Le club d’orthographe Belf’Ortho propose des dictées "clé en main" aux librairies

Le club d'orthographe Belf'Ortho fait sa rentrée. L’association et ses membres prévoient de multiples activités pour les mois à venir, en ligne comme en salle, en Franche-Comté et au-delà...

Fondé en 2008 à Belfort, installé depuis 2022 à Frahier-et-Chatebier en Haute-Saône et comptant aujourd’hui parmi les principaux clubs d’orthographe de la francophonie, Belf’Ortho fait sa rentrée le 10 septembre. C’est ce jour-là que l’association d’intérêt général reprend ses séances d’entraînement, qui se tiennent tous les mardis en dehors des vacances scolaires locales, à son siège ou en visioconférence.

Au fil des semaines, le club sera également organisateur ou partenaire de plusieurs animations destinées au grand public, dont la 4e dictée de Bart, dans le Doubs, le 5 octobre, le 6e championnat d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté, dans le cadre de la 50e Foire aux livres de Belfort, la dictée d’Urcerey dans le Territoire de Belfort, le 17 novembre, et la 17e dictée des Nations (dictée en simultané dans plusieurs villes et villages de France et d’ailleurs ; les candidatures à l’organisation de cet événement sont ouvertes), le 25 janvier.

Une dictée "clé en main" pour les librairies

Pour la première fois, le club propose également, à partir de cet automne et jusqu’à la fin de l’année scolaire, un texte clés en main aux librairies francophones qui souhaitent organiser une dictée dans leurs locaux. Les librairies intéressées peuvent dès à présent prendre contact avec Belf’Ortho. À ces activités s’ajoutent celles, nombreuses, mises sur pied par les membres du club ou avec le concours de ces derniers : ateliers orthographiques tout au long de l’année dans le Territoire de Belfort, dictée solidaire le 28 septembre à Gouesnou (Finistère), dictée du centre social l’Escale le 5 octobre à Agonges (Allier), dictée pour Énora le 12 octobre à Bourg-Blanc (Finistère), etc.

Ouverte à tous les adultes, l’association offre une séance d’essai à toute personne intéressée. Les adhésions pour l’année 2024-2025 sont ouvertes et la cotisation est de 10 euros par an (gratuite pour les étudiants).