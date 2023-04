Le Comité régional handisport Franche-Comté met en lumière le goalball à Besançon

Le Comité régional handisport Franche-Comté vise à développer les pratiques sportives à destination des personnes en situation de handicap moteur et sensoriel (visuel et auditif). Le week-end du 29 et 30 avril il organisera la coupe de France féminine et masculine de goalball à Besançon.

Le Comité régional handisport Franche-Comté compte plus de 40 activités sportives en loisir et compétition représentant 8 Comités départementaux, plus de 115 clubs et plus de 2.000 licenciés. Il prône les valeurs de singularité, d’autonomie et d’accomplissement atour de cinq grands pôles d’actions : le développement, la formation, la performance, les territoires et la communication/réseaux.

Le goalball qu'est-ce que c'est ?

Le goalball est le seul sport collectif des Jeux paralympiques pour les personnes déficientes visuelles. Ce sport se joue en 3 contre 3 sur un terrain de volley-ball sur lequel des marques tactiles sont présentes tout autour et sur des zones spécifiques permettant aux joueurs de se repérer dans l’espace de jeu. Un match est composé de deux mi-temps de 12 minutes.

L’objectif est de lancer un ballon qui comporte des grelots à l’intérieur dans la zone adverse ; c’est pourquoi il est impératif que le jeu se déroule dans le silence. Lorsque les joueurs entendent le ballon arriver, ils plongent pour défendre leur but et arrêter le ballon avec leur corps. L’équipe gagnante est celle qui a mis le plus de buts. Tous les joueurs de l’équipe portent un masque opaque sur les yeux pour être dans une obscurité totale quel que soit leur degré de handicap visuel, pour les mettre tous dans les mêmes conditions.

Deux coupes de France de goalball à Besançon

Le Comité régional handisport et l'Association sportive et culturelle des centres de Bregille (ASCCB) organiseront à Besançon le week-end du 29 et 30 avril deux compétitions de goalball, une féminine et une masculine.

Des équipes de toute la France seront présentes dont celles de Besançon, auxquelles s'ajouteront des équipes étrangères.

Cette Coupe se déroulera avec 14 équipes, dont huit masculines et six féminines qui seront réparties sur trois gymnases à Besançon tous à proximité les uns des autres. Une centaine de participants, staffs et officiels sont attendus sur cet événement.

Pour clôturer la compétition, un repas de gala sera organisé le dimanche soir accompagné d'un concert des Black Sheep.

L'occasion sera parfaite de venir découvrir ce sport qui sera présent lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024, grâce au soutien de la ville de Besançon.

Il sera possible d'assister à l'événement en tant que spectateur ou encore comme bénévole pour aider le Comité régional handisport dans l’organisation de la compétition en leur envoyant un mail.

Programme des matchs :

Samedi 29 avril : 9h - 18h15

Dimanche 30 avril : 8h30 - 18h30

Cette compétition aura lieu sur trois gymnases : le Pôle Sportif des Montboucons (principal), la Salle Honneur de la Ligue BFC Handball et la Salle Annexe de la Ligue BFC Handball.

À propos de :

Le Comité régional handisport Franche-Comté est né le 23 novembre 1978 à l’initiative de Philippe Berthe, skieur unijambiste blessé de guerre et fondateur en 1954 de l’Association des Mutilés de France qui deviendra dans les années 70 la Fédération Française Handisport que l’on connait aujourd’hui.

Le Comité régional handisport est devenu Bourgogne Franche-Comté (CRH BFC) le 18 novembre 2017.

