Le consul général de Suisse à Lyon quitte ses fonctions

Dans un communiqué le Mouvement Franche-Comté tient à "le remercier vivement pour avoir été particulièrement à l’écoute de ses préoccupations et pour les avoir relayées auprès de qui de droit au conseil fédéral à Berne, notamment en ce qui concerne l’impossibilité pour les Francs-Comtois de recevoir les radio-télévisions suisses, la mauvaise qualité des liaisons routières et ferroviaires transfrontalières, ainsi que le scandale de la convention fiscale franco-suisse sur les successions de 1953 dont le MFC demande la réactivation car ayant été unilatéralement et brutalement cassée en 2015 par le gouvernement socialiste de François Hollande." Le président du MFC ajoute que "ce qui fait que, par exemple, le fisc français peut se permettre aujourd’hui de taxer, sans vergogne, au taux français particulièrement élevé des impôts de succession, le chalet d’un suisse, résident en suisse et décédé en Suisse, et dont la fortune personnelle ne devrait rien à la France, pour peu que ses héritiers résident en France !"

Après une période de transition de trois mois, Pascal Bornoz sera remplacé à partir de septembre 2023 par Stéphanie Périllard.