Le cycliste bisontin Romain Grégoire sélectionné pour le Tour de France 2024

Romain Grégoire découvrira le Tour de France pour la première fois en tant que coureur à 21 ans. Comme on peut le lire sur X (ex-Twitter), le jeune athlète concrétise ”un rêve” avec l’objectif ”d’y être performant” pour ”franchir un échelon” et de s’imposer ”au plus haut niveau”.

Il aura 21 ans quand en juillet prochain, il découvrira le Tour de France avec l'ambition de grandement contribuer à la réussite de l'équipe: Romain Grégoire aspire à franchir une nouvelle marche en 2024. pic.twitter.com/zSVXFpx4iy — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 10, 2024