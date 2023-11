Le FC Sochaux-Montbéliard arrache le nul à Nancy

Menés au score, les Sochaliens, sont parvenus à préserver leur série d’invincibilité de six matchs sans défaite en arrachant le nul dans le temps additionnel ce vendredi 3 novembre au stade Marcel Picot de Nancy. Un bijou signé Malcolm Viltard est venu délivrer les Jaune et Bleu à la 91e minute de jeu.

National : Nancy - FCSM : 1-1

Dans un match équilibré où les Sochaliens n’ont finalement réussi à se procurer que peu d’occasions, c’est finalement Nancy qui, après plusieurs alertes dans la défense sochalienne, a finalement trouvé la solution à la 70e minute de jeu. En renard des surfaces, Gromat s’est joué, un peu trop facilement, de ses deux défenseurs sochaliens pour pousser dans les buts de Patouillet le centre de Gomel.

Une ouverture du score qui a au moins eu le mérite de piquer au vif les Sochaliens qui ont remis du rythme après cette ouverture du score. Un fait de jeu a également simplifié la tâche des Jaune et Bleu puisque à la 78e, le jeune Mendes Tavares écopait d’un carton rouge après un mauvais tacle.

Après cela, si les deux tentatives de Noah Fatar n’ont pas réussi à faire mouche, celle de Malcolm Viltard en revanche était à montrer dans toutes les écoles de foot. La frappe enroulée du capitaine sochalien aux 25m allait se loger dans la lucarne du gardien nancéien impuissant.

Une égalisation in extremis survenue dans les arrêts de jeu qui a pu montrer que le FCSM, à défaut de ne pouvoir gagner cette rencontre, a au moins réussi à ne pas la perdre. Le club sochalien conserve ainsi sa série d’invincibilité de six matchs sans défaite et pointe à la 8e place du classement.