Le festival Rencontres et Racines dévoile sa programmation pour l’édition 2025 !

Depuis plus de trente ans, le festival Rencontres et Racines incarne les valeurs d'ouverture, de partage et de diversité culturelle. L'édition 2025, qui se tiendra au parc Japy à Audincourt, promet une programmation riche en émotions et en découvertes artistiques du 26 au 29 juin 2025. Entre concerts, engagements solidaires et initiatives écologiques, l'événement s'annonce une fois de plus incontournable.

Le festival accueillera une variété d'artistes venus du monde entier et de différents horizons musicaux. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve des incontournables comme Tiken Jah Fakoly, qui livrera une prestation acoustique engagée, Dub Inc, le phénomène du reggae français, ou encore Biga*Ranx, figure emblématique du vapor reggae, le couple Amadou & Mariam pour fêter leurs 40 ans d'amour,

Les festivaliers pourront également profiter du grand retour du Saïan Supa Crew. De plus, des artistes tels que Simone Ringer, Ben PLG, Dinaa et Jô seront également présents, apportant une fraîcheur et une dynamique nouvelle à cette édition.

Le festival met également à l'honneur la scène locale avec pas moins de 12 artistes régionaux prévus au programme, comme Mystical Faya, Osmosis, L-Xir, Madma, Twentg, 252, Bom o Coeur... affirmant ainsi son engagement à soutenir les talents de Bourgogne-Franche-Comté.

Toute la programmation sur rencontresetracines.audincourt.fr

Solidarité et environnement

Rencontres et Racines ne se limite pas à la musique. Le festival se veut un espace de réflexion et d'engagement, accueillant de nombreuses associations œuvrant dans la solidarité internationale, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement. En 2024, ces associations avaient récolté 300.000 euros pour financer leurs actions, un chiffre qui pourrait encore augmenter cette année grâce à la mobilisation des festivaliers.

Côté écologie, l'édition 2025 continue son engagement en faveur du développement durable. Un système de tri rigoureux, des stations de compostage, l'utilisation de gobelets réutilisables baptisés "Le Mosh" et l’approvisionnement local des bars illustrent cette volonté de réduire l’empreinte carbone de l'événement.

Des initiatives comme les solutions de covoiturage, les navettes, ainsi que des infrastructures pour les cyclistes seront mises en place afin de promouvoir la mobilité douce. La "Green Team", coordonnée par l'association Ecocampus, sera également présente sur le site pour sensibiliser les festivaliers aux bons gestes écologiques.

Une accessibilité tarifaire maintenue et une organisation améliorée

Conscient des difficultés financières que peuvent rencontrer certains publics, le festival maintient une politique tarifaire accessible. Le pass 3 jours sera disponible à 40 euros, tandis que l'accès à une journée de festival ne coûtera que 25 euros. Une stratégie qui permet à un large public de profiter de cet événement unique sans barrière économique.

Après quelques difficultés rencontrées lors des éditions précédentes, notamment en matière de fluidité des accès, le festival a pris des mesures concrètes pour améliorer l'accueil des festivaliers. Un renforcement des points de contrôle et une optimisation des files d'entrée sont prévus afin de garantir une expérience plus fluide et agréable.

Un rendez-vous incontournable

Avec une programmation éclectique, une ambiance festive et un engagement fort en faveur de la solidarité et de l'écologie, le festival Rencontres et Racines 2025 promet d'être un moment inoubliable. Amateurs de reggae, de hip-hop, de musique électronique ou simplement en quête de rencontres et de découvertes, ce festival reste l’un des événements phares de la région.

Infos +