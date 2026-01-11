Le ministre de la Transition écologique en déplacement dans le Jura le 12 janvier

Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, se rendra dans le Jura le lundi 12 janvier 2026. Ce déplacement est consacré à la mise en œuvre des politiques publiques de transition écologique dans les territoires, notamment à travers les dispositifs du Fonds vert et du Fonds chaleur.

La visite intervient dans un contexte budgétaire incertain. Le ministère souligne l’importance de la continuité et de la visibilité des financements publics pour permettre la réalisation de projets pluriannuels portés par les collectivités locales. Selon l’exécutif, l’absence de cadre budgétaire stabilisé pourrait compromettre la poursuite de projets déjà engagés et freiner le lancement de nouvelles initiatives dans les territoires.

Visite de plusieurs communes

Au cours de la journée, le ministre doit se rendre dans plusieurs communes du département afin de présenter des projets soutenus par l’État dans le domaine de la transition écologique et de l’aménagement urbain.

La première étape est prévue à Dole, avec la présentation d’un projet de création d’un parc urbain sur les bords du Doubs. Ensuite, toujours à Dole, Mathieu Lefèvre visitera le groupe scolaire Beauregard où sera présenté le programme "Action Cœur de Ville", destiné à soutenir la revitalisation des centres urbains.

L’après-midi, le ministre se rendra à Poligny pour une présentation de "Poligny Énergie", rue du Champ de Foire. Ce projet s’inscrit dans les politiques de développement des énergies et de la transition énergétique à l’échelle locale.