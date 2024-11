Le Mois givré revient pour une 10e édition à Belfort

Cette année encore, la Ville a fait le choix de miser sur une programmation riche et festive qui devrait ravir petits et grands, avec notamment des spectacles d’artistes comme cette année Matt Pokora ou encore Philippe Candeloro.

Pendant un mois, décors féériques, glisse, concerts, animations, ateliers créatifs et spectacles grandioses vont s’enchaîner au coeur de la cité Belfortaine. À cette occasion, l’accès aux musées de la ville sera également gratuit. Voici une sélection des animations prévues durant le mois givré.

La montagne au centre-ville

La place Georges-Corbis accueille une grande patinoire de 500 m2. Entre copains, en famille, jeunes et moins jeunes s’élancent en rythme, pour des tours de rigolade et de glissade. Et pour les petits, tout a été pensé pour leur sécurité : une zone de 50 m2 est spécialement réservée et aménagée pour qu’ils puissent patiner et se divertir en toute confiance et tranquillité.

Le village des p’tits givrés situé place d’Armes, proposera un jardin des neiges et un sentier des neiges pour les enfants de 2 à 10 ans.

Mais aussi : des déambulations, concerts, conférences, ateliers et bien d'autres.

Nouveauté 2024 : une piste de kart place des Vosges

Plusieurs pistes aménagées de 35 m de long promettent amusement et sensations fortes.

Philippe Candeloro en démonstration

Sacré champion du Monde en 2000, le patineur français revient cette année pour clôturer cette 10e édition en animant une soirée exceptionnelle sur la place Corbis, avec un show inédit suivi d’une séance de dédicaces à la Taverne de Givrou, le 4 janvier. La veille, il présentera la pièce de théâtre "Ça patine à Tokyo" à 20 h (salle des fêtes, le 3 janvier) en compagnie de Nelson Montfort.

Les temps forts à ne pas manquer :

7 décembre : Inauguration officielle, place d’Armes, à 18 h.

11 décembre : La Fanabrique (expo et ateliers créatifs), salle des fêtes, 14 h - 18 h.

13 décembre : Parade poétique de la Saint-Lucie, place d’Armes, dès 18 h.

14 et 15 décembre : Salon des Auteurs Givrés, salle des fêtes, 10 h - 19 h.

14 décembre : Course Illuminée, place d’Armes (enfants 17 h / adultes 18 h 30).

14 décembre : Spectacle sur glace Alice au Pays des Merveilles, place Corbis, 17 h.

21 décembre : Spectacle de glisse par l’École Internationale de Zurich, place Corbis, 17 h.

24 décembre : La Boum du Père Noël, parvis de l’Hôtel de Ville, 16 h 45.

28 décembre : Show exceptionnel de patinage avec le parrain Brian Joubert, place Corbis, 17 h.

31 décembre : Réveillon festif avec blind test sur la piste, place Corbis, 21 h - 1 h

3 janvier : Pièce de théâtre – ça patine à Tokyo avec Neslon Monfort et Phillipe Candeloro, salle des fêtes, à 20 h

4 janvier : cloture de la 10e édition du Mois givré, Philippe Candeloro et ses invités feront leur show, place Corbis, à 17 h

5 janvier : Galette des Rois avec Givrou, Réno et P’tit Biscuit, place Corbis, 15 h.

Le programme complet est à retrouver en ligne.