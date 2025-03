Le No Logo festival dévoile son programme et cherche un nouveau lieu pour l’édition 2026

Florent Sanseigne, directeur et fondateur du premier festival de reggae de France, le No logo, a tenu une conférence de presse ce jeudi 27 mars entouré d’une partie de sa vaste équipe dans les locaux du Bastion à Besançon. L’occasion de dévoiler l’ensemble de la programmation de cette 12 édition qui se déroulera en août 2025, mais aussi d’évoquer le futur lieu de l’édition 2026…

Pour sa dernière séance à Fraisans, le No Logo met les petits plats dans les grands. Une claque musicale préparée avec amour, et surtout avec un pari audacieux : inviter 50% d’artistes qui n’ont jamais foulé les terres de Fraisans en 12 ans d’existence. Du neuf, du frais, et toujours autant de good vibes. Et comme la musique n’a pas de frontières, la scène de Fraisans accueillera cette année des artistes venus des quatre coins du globe : Jamaïque, Japon, Afrique du Sud, Bénin, Mexique, Chine... Une véritable mosaïque sonore, à l’image des valeurs d’ouverture et de partage du No Logo. Cette année, alors que le No Logo fera ses adieux à Fraisans, des artistes présents lors de la toute première édition seront mis à l’honneur.

”On voulait faire une belle programmation parce qu’on a grandi avec cet endroit, on voulait que ça résume les 11 dernières éditions avec un focus sur des artistes qui étaient déjà venus en 2013”, souligne Florent Sanseigne, qui se dit fier d’être encore là cette année alors que ”il y a 12 ans, on n’y aurait pas cru”.

Le programme complet

Entre têtes d’affiches et nouveaux talents, cette édition sera aussi celle des rencontres : des légendes de la scène aux talents émergents, la programmation mêle icônes incontournables et belles surprises. Un patchwork sonore où chaque artiste trouve sa place, avec une attention particulière portée à la scène indépendante.

Des shows exclusifs et des cartes blanches, parce que le No Logo aime bousculer les habitudes, plusieurs artistes se verront offrir une carte blanche pour imaginer des performances uniques, créées spécialement pour le festival. Des moments rares qui ne vivront qu’à Fraisans, sous les yeux d’un public complice.

En 2026, le No Logo déménage… mais où ?

Après avoir appris de la commune de Fraisans il y a quelques mois que le festival ne pourrait plus se dérouler sur les sites des Forges, Florent Sanseigne et son équipe travaillent d’arrache-pied par trouver un nouveau lieu pour la 13e édition. Le festival pourrait alors quitter le Jura pour le Doubs…

”Changer de lieu c’est beaucoup de travail et on doit trouver ce lieu assez rapidement, avant juin prochain parce qu’on a au moins un an de travail pour préparer l’édition 2026 sans savoir si 2025 sera complète”, assure le directeur, puisque le leitmotiv du No Logo est : ”si l’édition précédente est complète, on organise une prochaine édition.” À suivre.

Toutes les infos et les coups de coeur musicaux du directeur dans notre interview en vidéo :

Infos pratiques