Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Doubs Central en voie d’être un acteur clé de la mobilité rurale

Depuis avril 2022, le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Doubs Central a pris en charge la responsabilité d'Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour structurer et développer des solutions de mobilité sur le territoire composé de 139 communes. Dans un contexte rural où la faible densité de population et l'absence d'alternatives à la voiture individuelle compliquent les déplacements, le PETR s'engage à répondre à des besoins spécifiques de ses habitants.

Thomas Vigreux, président du PETR du Doubs Central, souligne les défis particuliers de la mobilité rurale : "En milieu rural, les déplacements sont particulièrement complexes pour accéder aux services essentiels, aux commerces et aux lieux de travail." Il ajoute que les phénomènes d'isolement et de vieillissement de la population "amplifient encore davantage" ces besoins spécifiques.

Des solutions concrètes et un financement pérenne

Pour répondre à ces enjeux, le PETR a mis en place plusieurs initiatives :

Tadou : depuis 2005, ce service de transport à la demande permet d'effectuer plus de 6.000 trajets par an pour des besoins quotidiens comme les consultations médicales, les courses, ou le travail. Une gestionnaire du PETR assure la prise en charge des réservations, optimisant ainsi les trajets.

Roue de secours : Lancée en 2022, cette initiative propose des véhicules à la location à prix réduit pour les déplacements domicile-travail, essentiels pour les ménages en situation de précarité.

Navette gratuite : Depuis septembre 2024, une navette gratuite sans réservation relie Rougemont à la gare de Baume-les-Dames tous les jeudis matin, facilitant ainsi les déplacements des habitants.

Pour assurer la pérennité de ces services, le PETR a instauré le "Versement Mobilité", une contribution financière collectée auprès des employeurs publics et privés de 11 salariés ou plus. Cette ressource "stable et durable" permet de financer diverses solutions de mobilité, telles que le transport en commun, le transport à la demande, et le covoiturage.

Nouveaux projets pour 2025

Le PETR prévoit de développer de nouvelles initiatives pour l'année à venir :

Encourager la pratique du covoiturage.

Participer au projet de Service express régional et métropolitain (SERM) avec la Région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Besançon Métropole.

Revoir les horaires et créer de nouveaux arrêts pour la navette régulière.

Refondre le règlement intérieur de Tadou pour mieux répondre aux besoins des habitants.

Collaboration et attractivité

Thomas Vigreux insiste sur l'importance de ces initiatives pour "le maintien et le développement de nouvelles solutions de mobilité, gage d’attractivité pour un territoire tel que le Doubs central, à la fois pour sa population mais aussi pour l’ensemble des acteurs et forces vives de ce bassin de vie. Le PETR du Doubs central a toujours su être précurseur et innovant en matière de mobilité, notamment avec son service Tadou, et doit poursuivre en ce sens."

